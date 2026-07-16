470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta bir oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle platform türündeki oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

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Catch Me!'yi 17 Temmuz tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

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Catch Me! nasıl bir oyun?

Bu kaotik ve hızlı tempolu 4 kişilik kovalamaca oyununda arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla çevrim içi olarak rekabet edin! Farklı mekanlarda koşun, pencerelerden atlayın, diğer oyunculara elektrik şoku verin ya da onlara kedi fırlatın. (Bu oyunun yapımında hiçbir kediye zarar verilmemiştir.)

Catch Me!'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.