iPhone 18 Pro için ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Apple'ın yıllardır değiştirmediği kamera sisteminde önemli bir yeniliğe hazırlandığını gösteriyor. İddiaya göre şirket, profesyonel fotoğraf makinelerinde gördüğümüz fiziksel diyafram mekanizmasını ilk kez iPhone'a taşıyacak.

Akıllı telefon kameraları her geçen yıl gelişmeye devam etse de çoğu yenilik daha çok yazılım tarafında gerçekleşiyor. Daha başarılı gece çekimleri, yapay zekâ destekli düzenlemeler ve gelişmiş görüntü işleme teknolojileri bunların başında geliyor. Ancak görünen o ki Apple, iPhone 18 Pro serisiyle bu kez doğrudan donanımı değiştirecek bir yenilik üzerinde çalışıyor.

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Ortaya çıkan yeni teknik belgeler, iPhone 18 Pro'nun ana kamerasında bugüne kadar hiçbir iPhone modelinde yer almayan bir sistem kullanılabileceğini gösteriyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa telefon, ışık miktarını yalnızca yazılımla değil, profesyonel fotoğraf makinelerinde olduğu gibi fiziksel olarak da kontrol edebilecek.

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Sızdırılan kayıtlar değişken diyafram sistemine işaret ediyor

Notebookcheck tarafından paylaşılan habere göre sızdırılan dahili tanılama kayıtlarında Apple'ın yeni nesil ana kamera için Sony IMX905 sensörünü kullanacağı görülüyor. Daha da dikkat çekici olan ise kayıtlar içerisinde, fiziksel diyafram mekanizmasının kalibrasyonuna ait verilerin bulunması. Bu da uzun süredir konuşulan değişken diyafram iddialarını önemli ölçüde güçlendiriyor.

Değişken diyafram sistemi, objektif açıklığının bulunduğunuz ortama göre fiziksel olarak büyüyüp küçülmesini sağlıyor. Böylece karanlık ortamlarda sensöre daha fazla ışık girerken, güneşli sahnelerde ise daha kontrollü pozlama elde ediliyor. Bunun yanında portre çekimleri, alan derinliği ve video performansı gibi konularda da daha doğal sonuçlar alınabiliyor.

Kamera diziliminde büyük değişiklik beklenmiyor

Sızıntıya göre asıl yenilik ana kamerada yaşanacak. Telefoto kamera, ultra geniş açı sensörü, LiDAR sistemi ve ön kameranın ise büyük ölçüde mevcut nesilde kullanılan donanımları koruması bekleniyor. Yani Apple'ın bu yıl odağını tamamen ana kameraya çevirdiği söylenebilir.

Şimdilik Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmî açıklama gelmiş değil. Ancak şirketin iPhone 18 ailesini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Eğer bugünkü sızıntılar doğru çıkarsa, iPhone kullanıcıları uzun yıllardır Android amiral gemilerinde gördüğümüz değişken diyafram teknolojisiyle ilk kez Apple tarafında da tanışabilir.