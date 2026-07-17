Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla, beklenenin aksine tamamen çocuklar için şirketin ilk bisikletini piyasaya sürdü.

Tesla severlerin yıllardır şirketten bir elektrikli bisiklet beklediği bilinen bir gerçek ve Tesla nihayet bir bisiklet çıkardı ama bu ürün ne bir motora ne de pedallara sahip, üstelik tamamen yürümeye yeni başlayan çocuklara hitap ediyor.

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Şirketin resmî çevrim içi mağazasında satışa sunulan yeni “Balance Bike for Kids” (Çocuklar İçin Denge Bisikleti), 225 dolarlık fiyat etiketiyle 2 ila 5 yaş arasındaki çocukları hedefliyor.

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Tam olarak hayal edilen bu değildi

Her birkaç yılda bir yapılan anketler veya hayranlar tarafından hazırlanan konsept tasarımlar, Tesla markalı bir iki tekerlekli bisiklet fikrini sürekli gündemde tutuyordu. Tüketiciler, pazar araştırmalarında görmek istedikleri elektrikli bisiklet markası olarak defalarca Tesla’nın adını verdi. Hatta otomobiller kadar uzun süredir internette bir “Tesla Model B” e-bisiklet efsanesi ve dedikodusu dönüp duruyordu.

Elon Musk bu beklentilere zaman zaman yeşil ışık yaksa somut bir gelişme hiçbir zaman yaşnmadı. Şimdi ise Tesla hayranlarının payına teknolojik bir elektrikli bisiklet değil, çocukların bisiklete binmeyi öğrenmesini amaçlayan motorsuz bir denge bisikleti düştü.

225 dolar karşılığında ne alıyorsunuz?

Peki, pedal ve motor barındırmayan bu bisiklet için Tesla tam olarak ne vadediyor? Ürünün teknik detayları şu şekilde: