BYD Türkiye yatırımı hakkında ortaya atılan iptal ve erteleme iddiaları, TBMM’ye sunulan soru önergesiyle yeniden gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin nasıl izlendiğini ve taahhütlerin yerine getirilmemesi hâlinde hangi sürecin işleyeceğini açıkladı.

Çinli otomobil üreticisi BYD’nin Manisa’da hayata geçirmeyi planladığı fabrika, son dönemde yatırımın geleceğine ilişkin tartışmalarla gündemde. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de fabrikanın mevcut durumu, proje takvimi, teşvikler, istihdam hedefi ve teknoloji transferi gibi başlıkları içeren soruları Bakanlığa yöneltti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imzasıyla gönderilen yanıtta ise BYD’nin Türkiye’deki yatırımdan kesin olarak vazgeçtiği söylenmedi. Bakanlık, projenin hangi aşamada bulunduğuna ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşmak yerine yatırımın teşvik sistemi kapsamında takip edildiğini ve gerekli denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

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Bakanlık, BYD projesinin yakından takip edildiğini söylüyor

Bakanlığın açıklamasına göre BYD’nin Manisa’da gerçekleştirmesi hedeflenen proje, Türkiye’nin yeni nesil araç üretim kapasitesini artırmak amacıyla destek kapsamına alındı. Yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, şirketin sorumlulukları ve verdiği taahhütlerin teşvik mevzuatı çerçevesinde tanımlandığı ifade edildi.

Kacır, yatırımın öngörülen şekilde tamamlanması için izleme ve denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünü, gerekli idari işlemlerin de Bakanlık tarafından yerine getirildiğini söyledi. Ancak fabrikanın inşaatına başlanıp başlanmadığı, projenin gerçekleşme oranı veya üretimin hangi tarihte başlayacağı gibi merak edilen sorulara ayrı ayrı yanıt verilmedi.

Taahhütler yerine getirilmezse teşvikler geri alınabilecek

Bakanlığın yanıtındaki en dikkat çekici bölüm, yatırımın planlandığı şekilde tamamlanmaması hâlinde uygulanacak süreçle ilgili oldu. Açıklamada, sağlanan teşviklerin geri alınmasına yönelik hükümlerin mevzuatta bulunduğu ve yatırımcıya uygulanabilecek diğer yaptırımların da gerekli şartların oluşması durumunda devreye sokulabileceği belirtildi.

Kamu hakkının güvence altında olduğunu vurgulayan Bakanlık, BYD’den bu yatırım için güçlü teminatlar alındığını da açıkladı. Buna karşın şirketin projeyi ertelediğine, durdurduğuna veya tamamen iptal ettiğine yönelik Bakanlığa resmî bildirimde bulunup bulunmadığı paylaşılmadı. Yani açıklama, yatırımın sona erdiğini doğrulamıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imzalı yanıta buradan ulaşabilirsiniz.