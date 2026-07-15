Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen, maliyetleri azaltmak ve kârlılığı artırmak için model gamını yüzde 50'ye kadar küçültmeye hazırlanıyor. Üretimden kaldırılması beklenen ilk modeller de netleşmeye başladı.

Otomotiv sektöründe artan rekabet, yükselen maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları birçok üreticiyi yeni kararlar almaya zorluyor. Bu markalardan biri de Volkswagen oldu.

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Şirket, ürün gamını yüzde 50'ye kadar küçültmeyi planladığını resmen duyurdu. Bu kapsamda hem model sayısında hem de opsiyon seçeneklerinde ciddi bir azaltmaya gidilecek.

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Araçlardaki opsiyon seçenekleri de yüzde 75'e kadar azaltılacak.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre marka, mevcut ürün gamının yaklaşık yarısını zaman içerisinde sonlandırmayı planlıyor. Bunun yanında araçlarda sunulan opsiyon seçenekleri de yüzde 75'e kadar azaltılacak. Şirket, bu strateji sayesinde kaynaklarını daha verimli kullanmayı ve kâr marjını artırmayı hedefliyor.

İlk adaylar belli oldu.

Henüz tamamen netleşmiş bir liste bulunmasa da üretimden kaldırılan veya kaldırılması beklenen ilk modeller şimdiden konuşulmaya başlandı. Öne çıkan modeller arasında Volkswagen Touareg, Volkswagen Tourani, Volkswagen T-Roc Cabriolet, Porsche Macan (mevcut nesil), Audi Q8 e-tron, Audi TT ve Audi R8 bulunuyor.

Volkswagen son yıllarda özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bunun yanında Avrupa'daki üretim maliyetleri ve küresel ekonomik koşullar da şirket üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor.