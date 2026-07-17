Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki yıllara yayılan rekabet, bu kez yeşil sahalardan çıkıp akıllı telefonlara taşındı. Değerli metaller kullanarak hazırladığı sıra dışı cihazlarla tanınan Caviar, iki futbolcudan ilham alan Legends koleksiyonunu tanıttı. Elbette burada söz konusu olan cihazlar, mağazalarda gördüğümüz standart modeller değil.
Koleksiyonda Messi için Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Ronaldo içinse iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max tercih edildi. Telefonların arka panelleri, futbolcuların portreleri ve millî takımlarını temsil eden ayrıntılarla tamamen yeniden tasarlandı. Açıklanan fiyatlar ise bu modellerin geniş kitlelerden çok koleksiyonerlere hitap ettiğini gösteriyor.
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Sahadaki Rekabet Lüks Telefon Tasarımlarına Taşındı
Messi sürümünde Arjantin’in beyaz ve açık mavi renkleri, 10 numara ve ülkeye özgü semboller öne çıkıyor. Ronaldo sürümünde ise Portekiz’in kırmızı ve yeşil tonları, 7 numara ve ülke arması kullanılıyor. Her iki tasarımda sıcak bölmeli mine işçiliği ile 24 ayar altın kaplama bir araya geliyor ve üretim 19’ar adetle sınırlandırılıyor.
Özellikleri
|Özellik
|Lionel Messi sürümü
|Cristiano Ronaldo sürümü
|Temel model
|Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
|iPhone 17 Pro / Pro Max
|Tasarım renkleri
|Beyaz ve açık mavi
|Kırmızı ve yeşil
|Öne çıkan ayrıntılar
|Messi portresi, 10 numara, Arjantin sembolleri
|Ronaldo portresi, 7 numara, Portekiz arması
|Kullanılan teknik
|Sıcak bölmeli mine işçiliği
|Sıcak bölmeli mine işçiliği
|Değerli metal
|24 ayar altın kaplama
|24 ayar altın kaplama
|Üretim sayısı
|19 adet
|19 adet
|Kutu içeriği
|Özel kutu, altın kaplama anahtar ve madalyon
|Özel kutu, altın kaplama anahtar ve madalyon
Ronaldo temalı 256 GB iPhone 17 Pro’nun başlangıç fiyatı 11.410 dolar, Messi temalı 256 GB Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın fiyatı ise 13.130 dolar olarak açıklandı. Böylece iki telefon da bazı Dünya Kupası final bileti kategorilerinden daha pahalı hâle geliyor. Özel kutu, altın kaplama anahtar ve Caviar madalyonu da teslimat paketine dâhil ediliyor.
Fiyatı
|Model
|Depolama
|Başlangıç fiyatı
|Cristiano Ronaldo iPhone 17 Pro
|256 GB
|11.410 dolar
|Lionel Messi Galaxy Z Fold 8 Ultra
|256 GB
|13.130 dolar