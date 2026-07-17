Messi ve Ronaldo Tasarımlı 24 Ayar Altın iPhone ve Samsung Telefon Duyuruldu (Dünya Kupası Final Biletlerinden Bile Pahalı)

Caviar, Messi ve Ronaldo altın telefonları ile futbol dünyasının en büyük rekabetini lüks teknoloji pazarına taşıdı. 24 ayar altın kaplamalı iPhone 17 Pro ve Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri, sınırlı üretim sayıları ve bazı Dünya Kupası final biletlerini aşan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki yıllara yayılan rekabet, bu kez yeşil sahalardan çıkıp akıllı telefonlara taşındı. Değerli metaller kullanarak hazırladığı sıra dışı cihazlarla tanınan Caviar, iki futbolcudan ilham alan Legends koleksiyonunu tanıttı. Elbette burada söz konusu olan cihazlar, mağazalarda gördüğümüz standart modeller değil.

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Koleksiyonda Messi için Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Ronaldo içinse iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max tercih edildi. Telefonların arka panelleri, futbolcuların portreleri ve millî takımlarını temsil eden ayrıntılarla tamamen yeniden tasarlandı. Açıklanan fiyatlar ise bu modellerin geniş kitlelerden çok koleksiyonerlere hitap ettiğini gösteriyor.

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Sahadaki Rekabet Lüks Telefon Tasarımlarına Taşındı

Messi sürümünde Arjantin’in beyaz ve açık mavi renkleri, 10 numara ve ülkeye özgü semboller öne çıkıyor. Ronaldo sürümünde ise Portekiz’in kırmızı ve yeşil tonları, 7 numara ve ülke arması kullanılıyor. Her iki tasarımda sıcak bölmeli mine işçiliği ile 24 ayar altın kaplama bir araya geliyor ve üretim 19’ar adetle sınırlandırılıyor.

Özellikleri

Özellik Lionel Messi sürümü Cristiano Ronaldo sürümü Temel model Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra iPhone 17 Pro / Pro Max Tasarım renkleri Beyaz ve açık mavi Kırmızı ve yeşil Öne çıkan ayrıntılar Messi portresi, 10 numara, Arjantin sembolleri Ronaldo portresi, 7 numara, Portekiz arması Kullanılan teknik Sıcak bölmeli mine işçiliği Sıcak bölmeli mine işçiliği Değerli metal 24 ayar altın kaplama 24 ayar altın kaplama Üretim sayısı 19 adet 19 adet Kutu içeriği Özel kutu, altın kaplama anahtar ve madalyon Özel kutu, altın kaplama anahtar ve madalyon

Ronaldo temalı 256 GB iPhone 17 Pro’nun başlangıç fiyatı 11.410 dolar, Messi temalı 256 GB Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın fiyatı ise 13.130 dolar olarak açıklandı. Böylece iki telefon da bazı Dünya Kupası final bileti kategorilerinden daha pahalı hâle geliyor. Özel kutu, altın kaplama anahtar ve Caviar madalyonu da teslimat paketine dâhil ediliyor.

Fiyatı