Önümüzdeki yıl bizi âdeta oyuna boğacak. Peki 2026'nın en çok beklenen oyunları hangileri? İşte sizin için hazırladığımız tam liste!

Bu yıl oyun anlamında dolu dolu geçse de birçok bu yıl çıkması beklenen oyun 2026'ya ertelenmişti. Özellikle oyun dünyasının en çok beklenen oyunu GTA 6'yı da hesaba katarsak, 2026 yılı gerçekten oyun anlamında inanılmaz bir yıl olacak.

Peki şu ana kadar hangi oyunların 2026'da çıkacağı duyuruldu? En çok beklenen oyunlar hangileri? İşte bu içeriğimizde 2026 yılında çıkması beklenen oyunları sizler için listeliyoruz.

2026 yılında çıkacak oyunlar

High On Life 2

Tides of Tomorrow

Resident Evil Requiem

Grand Theft Auto VI

007 First Light

Atomic Heart 2

The Blood of Dawnwalker

Code Vein II

Crimson Desert

Directive 8020

Exodus

Fable

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Pragmata

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Lords of the Fallen 2

Onimusha: Way of the Sword

Resonance: A Plague Tale Legacy

MUDANG: Two Hearts

Nioh 3

ZERO PARADES

Uzayda konuşan silahlar ve kaykay: High On Life 2

Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland'ın imzasını taşıyan ilk oyun, absürt mizahı ve konuşan silahlarıyla beklenmedik bir başarı yakalamıştı. Devam oyunu ise bu formülü alıp daha da çılgın bir seviyeye taşıyor.

Bu kez hareket sistemine eklenen kaykay ile savaşlar ve keşif çok daha hızlı ve akıcı bir hâle geliyor. Yeni karakterler, daha geniş bir evren ve ilk oyundan bile daha keskin bir mizah vadeden High On Life 2, 2026'da kahkaha dolu ve aksiyonlu bir macera arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olacak.

Geliştirici : Squanch Games

: Squanch Games Yayıncı : Squanch Games

: Squanch Games Çıkış Tarihi : 13 Şubat 2026

: 13 Şubat 2026 Platform: PC, Xbox Series X/S

Okyanusun gelgitlerinde bir macera: Tides of Tomorrow

Road 96'nın geliştiricisi DigixArt, yine anlatı odaklı ve seçimlerin büyük önem taşıdığı bir oyunla karşımızda. Tides of Tomorrow, büyük bir sel felaketinin ardından sularla kaplanmış Elynd gezegeninde geçiyor. Oyuncular, gizemli bir vebanın tehdit ettiği bu dünyada yüzen platformlar arasında seyahat edecek ve zorlu kararlar alacak.

Oyunun en ilginç özelliği ise topluluk tabanlı hikâye anlatımı. Arkadaşlarınızın veya favori yayıncılarınızın aldığı kararlar, sizin oyununuza da etki ederek tahmin edilemez sonuçlar doğurabilecek.

Geliştirici : DigixArt

: DigixArt Yayıncı : THQ Nordic

: THQ Nordic Çıkış Tarihi : 24 Şubat 2026

: 24 Şubat 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Korku Raccoon Şehri'ne geri dönüyor: Resident Evil Requiem

Resident Evil serisi, son yıllarda yakaladığı ivmeyi dokuzuncu ana oyunla sürdürmeye hazırlanıyor. Raccoon City felaketinden 30 yıl sonrasını konu alacak olan Requiem, FBI ajanı Grace Ashcroft'un gizemli ölümleri araştırdığı bir otelde geçecek.

Hem birinci hem de üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapma imkânı sunacak olması ve Mr. X gibi peşimizi bırakmayacak yeni bir düşman konseptiyle seri, köklerindeki gerilimi modern oynanışla birleştirecek. Resident Evil hayranları için 2026, korku dolu anlara gebe.

Geliştirici : Capcom

: Capcom Yayıncı : Capcom

: Capcom Çıkış Tarihi : 27 Şubat 2026

: 27 Şubat 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Suçun kalbine dönüş: Grand Theft Auto VI

Rockstar Games'in her yeni oyunu bir olay yaratır ancak Grand Theft Auto serisinin yeni bir üyesi, tüm oyun endüstrisini durma noktasına getirme potansiyeline sahip. Uzun yıllar süren bekleyişin, sızıntıların ve spekülasyonların ardından gelen ilk fragman bile rekorlar kırdı.

Oyuncuları tekrar Vice City'nin neon ışıklarıyla ıslanmış sokaklarına götürecek olan GTA VI, serinin ilk kadın oynanabilir karakteri Lucia'yı tanıtmasıyla ve şimdiye kadar bir açık dünya oyununda görülen en gerçekçi ve canlı atmosferi sunma iddiasıyla beklentileri arşa çıkarmış durumda. Geliştirilmiş yapay zekâ, inanılmaz grafikler ve Rockstar'ın eşsiz hikâye anlatımı birleştiğinde, GTA VI sadece 2026'nın değil, son 10 yılın en büyük oyunu olmaya aday.

Geliştirici : Rockstar Games

: Rockstar Games Yayıncı : Take-Two Interactive

: Take-Two Interactive Çıkış Tarihi : 26 Mayıs 2026

: 26 Mayıs 2026 Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Efsane ajanın doğuşu: 007 First Light

Hitman serisiyle gizlilik ve suikast türünü yeniden tanımlayan IO Interactive'in, dünyanın en ünlü ajanı James Bond'un köken hikâyesini anlatacak olması, beklentileri zirveye taşıdı. Oyuncular, 00 olmaya henüz layık görülmemiş genç ve tecrübesiz bir James Bond'u kontrol ederek onun nasıl efsanevi bir ajana dönüştüğüne tanıklık edecekler.

IO Interactive'in detaylı ve yaşayan mekânlar tasarlama konusundaki ustalığı, Bond'un casusluk dünyasıyla birleştiğinde, oyunculara eşsiz bir özgürlük ve tekrar oynanabilirlik sunacak. Bu sadece bir Bond oyunu değil, bir efsanenin doğuş hikâyesi olacak.

Geliştirici : IO Interactive

: IO Interactive Yayıncı : IO Interactive

: IO Interactive Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Distopik Sovyet kâbusu büyüyor: Atomic Heart 2

İlk oyunun kendine has retro-fütüristik Sovyet estetiği ve rahatsız edici atmosferi büyük beğeni toplamıştı. Mundfish, devam oyununda bu dünyayı daha da genişleterek olayları küresel bir boyuta taşıyacaklarını açıkladı.

Daha derin rol yapma elementleri, genişletilmiş silah kişiselleştirme seçenekleri ve daha özgür bir oynanış sunmayı hedefleyen Atomic Heart 2, ilk oyunun gizemli ve gerilim dolu dünyasını sevenleri tekrar Facility 3826'nın kabus gibi koridorlarına ve ötesine davet ediyor.

Geliştirici : Mundfish

: Mundfish Yayıncı : Mundfish

: Mundfish Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: Belirtilmedi

Gündüz insan, gece vampir: The Blood of Dawnwalker

The Witcher 3'ün yönetmeni ve senaristinin de aralarında bulunduğu tecrübeli isimler tarafından kurulan Rebel Wolves stüdyosunun ilk oyunu, karanlık fantezi ve rol yapma severler için biçilmiş kaftan. The Blood of Dawnwalker, oyuncuyu gündüzleri insan, geceleri ise bir vampire dönüşen Coen'in yerine koyuyor.

Bu eşsiz dualite, görevleri tamamlama ve dünyayla etkileşim kurma şeklimizi tamamen değiştiriyor. 30 günlük bir zaman sınırı içinde ailemizi kurtarmak zorunda olduğumuz bu "anlatı sanal alanı", verdiğimiz her kararın ve hatta eylemsizliğimizin bile hikâyeyi şekillendirdiği, tekrar tekrar oynanabilir bir deneyim vaat ediyor.

Geliştirici : Rebel Wolves

: Rebel Wolves Yayıncı : Bandai Namco Entertainment

: Bandai Namco Entertainment Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Vampirik ruhlar geri çağırıyor: Code Vein II

"Anime Souls" olarak da anılan Code Vein, kendine has görsel tarzı ve zorlu oynanışıyla önemli bir oyuncu kitlesi edinmişti. Bandai Namco'nun sürpriz bir şekilde duyurduğu devam oyunu, post-apokaliptik dünyada Revenant'ların ve insanlığın kaderini konu alan yeni bir hikâye sunacak.

Zamanı bir silah olarak kullanma mekaniğiyle seriye taze bir soluk getirecek olan Code Vein II, stratejik dövüşleri, keşfedilecek yeni bölgeleri ve unutulmaz karakterleriyle aksiyon RPG hayranlarının 2026 takviminde işaretleyeceği bir yapım.

Geliştirici : Bandai Namco Studios, Shift

: Bandai Namco Studios, Shift Yayıncı : Bandai Namco Entertainment

: Bandai Namco Entertainment Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Çöl fırtınası yaklaşıyor: Crimson Desert

Black Desert Online ile MMORPG türünde ne kadar iddialı olduğunu kanıtlayan Pearl Abyss, bu kez tek kişilik, hikâye odaklı bir açık dünya aksiyon-macera oyunuyla geliyor. Crimson Desert, nefes kesen grafikleri, akıcı ve vahşi dövüş mekanikleri ve yaşayan, dinamik bir dünyasıyla ilk gösterildiği andan itibaren büyük bir hayran kitlesi edindi.

Pywel adlı acımasız bir kıtada paralı asker lideri Kliff'in hikâyesini anlatacak olan oyun, hem görsel bir şölen sunmayı hem de oyuncuları sürükleyici bir maceranın içine çekmeyi vaat ediyor. 2026'nın en iddialı aksiyon RPG'lerinden biri olmaya aday.

Geliştirici : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Yayıncı : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Uzayın derinliğinde yalnızlık: Directive 8020

Until Dawn ve The Quarry gibi sinematik korku oyunlarıyla tanınan Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology serisinin ikinci sezonunu uzayın dondurucu boşluğunda başlatıyor. Gelecekte geçen oyunda, Cassiopeia adlı uzay gemisinin mürettebatı, insanlık için yeni bir yuva olacak Tau Ceti f gezegenine doğru yol almaktadır ancak gizemli bir olay sonrası gemide tuhaf ve dehşet verici şeyler yaşanmaya başlar.

Supermassive'in alametifarikası olan seçim ve sonuç mekaniği, bu kez klostrofobik bir uzay gemisi ortamıyla birleşerek gerilimi en üst seviyeye çıkaracak. Verdiğimiz her karar, kimin yaşayıp kimin öleceğini belirlerken, oyuncuları uzayda geçen bir korku klasiği olan "Alien" filmini andıran bir hayatta kalma mücadelesinin içine atacak.

Geliştirici : Supermassive Games

: Supermassive Games Yayıncı : Bandai Namco Entertainment

: Bandai Namco Entertainment Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Galaksiler arası bir kurban: Exodus

Mass Effect gibi efsanevi serilerin arkasındaki tecrübeli isimlerin kurduğu Archetype Entertainment'ın ilk projesi olan Exodus, bilim kurgu ve rol yapma tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı. İnsanlığın ölmekte olan bir Dünya'dan kaçıp yeni bir yuva aradığı düşmancıl bir galakside geçen oyunda, "Gezgin" olarak bilinen karakteri yöneteceğiz.

Oyunun en dikkat çekici mekaniği ise "Zaman Genleşmesi". Görevler için ışık hızına yakın hızlarda seyahat ettiğimizde, geride bıraktığımız sevdiklerimiz ve medeniyet için yıllar, hatta on yıllar geçmiş olacak. Bu ağır bedel, vereceğimiz her kararı daha da anlamlı kılacak ve oyuncuları sürükleyici, duygusal bir hikâyenin içine çekecek.

Geliştirici : Archetype Entertainment

: Archetype Entertainment Yayıncı : Wizards of the Coast

: Wizards of the Coast Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Albion'un kaderi yeniden yazılıyor: Fable

Orijinal Fable üçlemesi, oyuncuya sunduğu özgürlük, iyi ve kötü olma arasındaki ahlaki seçimler ve bu seçimlerin karakterin görünüşüne ve dünyaya etkilemesi gibi özellikleriyle bir nesli büyülemişti. Yıllar sonra, Forza Horizon serisiyle tanınan Playground Games'in bu efsaneyi yeniden canlandıracağı haberi büyük bir heyecan yarattı.

Yeni Fable, serinin o kendine has mizahi ve masalsı atmosferini korurken, günümüz teknolojisinin tüm nimetlerinden faydalanarak Albion dünyasını hiç olmadığı kadar canlı ve büyülü bir şekilde karşımıza çıkaracak. Kahraman olmanın ne demek olduğunu yeniden keşfedeceğimiz bu macera, hem eski hayranlar hem de yeni oyuncular için 2026'nın en merak edilen rol yapma oyunlarından biri.

Geliştirici : Playground Games

: Playground Games Yayıncı : Xbox Game Studios

: Xbox Game Studios Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, Xbox Series X/S

Gotham'ın mirası parçalarla birleşiyor: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

TT Games, sevilen LEGO Batman serisine yepyeni bir halka ekliyor. Bu oyun, Bruce Wayne'in Batman'e dönüşüm yolculuğunu konu alacak ve Batman'in filmlerden, çizgi romanlardan ve oyunlardan aşina olduğumuz ikonik anlarını LEGO'nun kendine has mizahıyla yeniden yorumlayacak.

Yepyeni bir açık dünya ve geliştirilmiş dövüş mekanikleri vaat eden oyun, hem genç oyuncular hem de Kara Şövalye'nin sıkı hayranları için eğlence dolu bir macera sunacak.

Geliştirici : TT Games

: TT Games Yayıncı : Warner Bros. Games

: Warner Bros. Games Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2

Ay'da bir gizem perdesi: Pragmata

Capcom'un yıllardır süren sessizliğin ardından geliştirmeye devam ettiğini müjdelediği Pragmata, hâlâ büyük bir gizem perdesiyle örtülü olsa da yayınlanan her bir fragmanıyla merak uyandırmayı başarıyor. Ay'da geçen distopik bir gelecekte, Diana adında küçük bir kız çocuğu ve onu koruyan zırhlı bir astronotu konu alan oyun, sinematik anlatımı ve etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor.

Capcom'un yeni ve iddialı bir marka yaratma potansiyeli taşıyan bu projesi, bilim kurgu ve macera severler için 2026'nın en orijinal ve şaşırtıcı deneyimlerinden birini sunabilir.

Geliştirici : Capcom

: Capcom Yayıncı : Capcom

: Capcom Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Stratejinin savaş tanrısı dönüyor: Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Gerçek zamanlı strateji klasiği Dawn of War'un dördüncü oyunu nihayet duyuruldu. Iron Harvest'in geliştiricisi KING Art Games tarafından geliştirilen oyun, serinin köklerindeki büyük ordulara, üs kurmaya ve epik savaşlara geri dönmeyi vaat ediyor.

Orklar, Adeptus Mechanicus, Necronlar ve Space Marine'ler olmak üzere dört oynanabilir ırkla çıkış yapacak olan oyun, her ırk için ayrı bir senaryo modu sunacak. Strateji tutkunlarının yıllardır süren hasreti, 2026'da son bulacak gibi görünüyor.

Geliştirici : KING Art Games

: KING Art Games Yayıncı : Deep Silver

: Deep Silver Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC

Düşmüş lordların yükselişi: Lords of the Fallen 2

2023'te çıkan ve seriyi yeniden başlatan Lords of the Fallen, iki dünya (Axiom ve Umbral) arasındaki geçiş mekaniğiyle dikkat çekmişti. Geliştirici ekip, ilk oyundan bir asır sonrasında geçecek devam oyununda bu formülü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Oyuncu geri bildirimleriyle sürekli geliştirilen ilk oyunun üzerine inşa edilecek olan Lords of the Fallen 2, daha da tehditkâr bir dünya ve Soulslike türünü sevenler için rafine edilmiş bir deneyim vaat ediyor.

Geliştirici : Hexworks

: Hexworks Yayıncı : CI Games

: CI Games Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

İblis kesmenin samuray sanatı: Onimusha: Way of the Sword

Capcom'un klasikleşmiş samuray aksiyon serisi Onimusha, uzun bir aranın ardından yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Edo dönemindeki Kyoto'da geçecek olan Way of the Sword, Oni Gauntlet'ı kuşanmış yeni bir samurayın Genma olarak bilinen iblislere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.

Hızlı, kanlı ve kılıç odaklı dövüşleriyle serinin köklerine sadık kalması beklenen oyun, karanlık fantezi ve samuray aksiyonunu bir araya getirerek hem eski hayranları hem de yeni nesil oyuncuları heyecanlandıracak.

Geliştirici : Capcom

: Capcom Yayıncı : Capcom

: Capcom Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PlayStation 5

Veba mirasının savaşçı yüzü: Resonance: A Plague Tale Legacy

A Plague Tale serisi, Amicia ve Hugo'nun duygusal hikâyesiyle oyuncuların kalbinde taht kurmuştu. Resonance ise bizi Requiem'den 15 yıl öncesine götürerek, seriden tanıdığımız savaşçı denizci Sophia'nın gençlik hikâyesine odaklanacak.

Savaş, mitoloji ve kaderi harmanlayan oyun, kılıç ve hançer kullanımına dayalı daha aksiyon odaklı bir oynanış sunacak. Minotor Adası'nın gizemlerini çözerken, ışık manipülasyonuna dayalı bulmacalarla da zekamızı test edecek olan bu yeni macera, A Plague Tale evrenine farklı bir bakış açısı getirecek.

Geliştirici : Asobo Studio

: Asobo Studio Yayıncı : Focus Entertainment

: Focus Entertainment Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Kırık bir geleceğin iki kalbi: MUDANG: Two Hearts

Sinematik anlatımı, gizlilik ve dinamik dövüş mekaniklerini bir araya getiren üçüncü şahıs bir aksiyon-macera oyunu olan MUDANG: Two Hearts, bölünmüş bir geleceğin Kore'sinde geçen üzücü bir yolculuk sunmayı vaat ediyor.

Gerçek Kore Özel Kuvvetleri'nin taktiklerinden ve hareketlerinden ilham alan oyun, taktiksel gerçekçiliğe sahip bir oynanış sunacak. Oyunculara gizlilik, yakın dövüş veya tam saldırganlık arasında esnek bir seçim sunan MUDANG, 2026'nın sürpriz ve ilgi çekici yapımlarından biri olabilir.

Geliştirici : EVR Studio

: EVR Studio Yayıncı : Belirtilmedi

: Belirtilmedi Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Samuray yolu yeniden çiziliyor: Nioh 3

Team Ninja'nın Souls-like türüne samuray ve yokai mitolojisiyle getirdiği eşsiz yorum büyük başarı yakalamıştı. Serinin üçüncü oyunu, daha açık alanlar sunarak ve hem Ninja hem de Samuray oyun tarzlarını birleştirerek formülü daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Hızlı, akıcı ve cezalandırıcı dövüş sistemiyle tanınan Nioh serisi, yeni oyunuyla birlikte aksiyon ve zorluk arayan oyuncular için 2026'nın en heyecan verici yapımlarından biri olacak.

Geliştirici : Team Ninja

: Team Ninja Yayıncı : Koei Tecmo

: Koei Tecmo Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PlayStation 5

Zihnin koridorlarında casusluk: ZERO PARADES

Disco Elysium gibi bir şaheserle rol yapma oyunları türünde devrim yaratan stüdyo ZA/UM, yeni projesiyle geri dönüyor. ZERO PARADES, stüdyonun o eşsiz sanatsal tarzını ve derin psikolojik anlatımını bu kez bir casusluk gerilimine taşıyor. Oyuncular, geçmişteki başarısızlıklarının hayaletleriyle boğuşan, parlak ama lanetli olarak tanımlanan Hershel Wilk adlı bir kadını yönetecek.

Sahte zihin silme teknolojileri, başarısız uzay programları ve devlet destekli pop yıldızlarıyla dolu, alışılmışın dışında bir dünyada geçen oyun, casusluğun o şaşalı yüzünü bir kenara bırakıp, başarısızlıkların bile yeni kapılar açtığı "ileri doğru tökezleme" felsefesini benimsiyor. Disco Elysium'un mirasını taşıyan zengin diyalogları ve karakterleriyle ZERO PARADES, şimdiden 2026'nın en çok beklenen ve en orijinal RYO'larından biri olmaya aday.

Geliştirici : ZA/UM

: ZA/UM Yayıncı : ZA/UM

: ZA/UM Çıkış Tarihi : 2026

: 2026 Platform: PC

Peki sizin 2026 yılında oynamayı en çok beklediğiniz oyun hangisi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.