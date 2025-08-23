Jeep'in ikonik otomobili Cherokee, birkaç yıllık aranın ardından geri döndü. Artık hibrit motorlu olan 2026 Jeep Cherokee, marka ile özdeşleşen tasarım dilini korumaya devam ediyor. Peki yeni Cherokee'nin fiyatı ne kadar?

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Jeep ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsetmiştik. Şirket, bundan birkaç yıl önce emekliye ayırdığı popüler otomobili Cherokee'yi yeniden piyasaya süreceğini açıklamıştı. Şimdiyse beklenen oldu ve yeni Jeep Cherokee resmen tanıtıldı. Peki bu otomobil neler sunuyor?

2026 model olarak lanse edilen yeni Jeep Cherokee, STLA Large platformu üzerine inşa edildi. 485 santimetre uzunluğunda, 203 santimetre genişliğinde ve 187 santimetre yüksekliğinde olan otomobilin dingil mesafesi ise 15 santimetre uzadı. Ancak şu bir gerçek ki 2026 Jeep Cherokee'yi yolda gören bir tüketici, bu otomobilin bir Jeep olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabilecek. Çünkü otomobil, Jeep'in o alıştığımız tasarım dilini korumaya devam ediyor.

Karşınızda 2026 Jeep Cherokee

Yeni Jeep Cherokee'nin iç tasarımına baktığımızda modern bir kabin görüyoruz. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranını 12.3 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile eşleştiren tasarımcılar, buton şeklinde vites değiştirici kullanmayı tercih ettiler. Oldukça geniş olan kabinde yer alan boş alanlar ise depolama amacıyla kullanılabilecek.

2026 model Jeep Cherokee, hibrit motor teknolojisiyle satın alınabilecek. Bu bağlamda; yeni Cherokee'de 1.6 litrelik dört silindirli motor, hafif hibrit ünite ile destekleniyor. Toplam gücü 210 HP olarak açıklanan otomobil, otomatik yapıdaki sürekli değişken şanzıman ile desteklenecek. Jeep'e göre tam dolu depo ile 800 kilometrenin üzerinde menzil sunacak 2026 Jeep Cherokee'nin 0-100 km/s hızlanma süresi ise 8,3 saniye olacak. Otomobilde 4x4 çekiş sistemi de bulunacak.

Jeep'in resmî açıklamasına göre bu yıl içerisinde satışa sunulacak yeni Cherokee, 38.990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. 4x4 çekiş sistemi gibi premium özelliklerin bulunduğu üst donanım seviyelerinin fiyatı ise kademeli olarak 47.990 dolara kadar yükselecek. 2026 Jeep Cherokee'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini şimdilik bilmiyoruz.