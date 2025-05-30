Jeep, birkaç yıl önce üretimini sonlandırdığı Cherokee modelini geri döndürmeye hazırlanıyordu. Şimdi ise 2026 model Jeep Cherokee'den ilk görseller geldi, aracın tasarımı belli oldu. Diğer detaylar ise henüz belli değil.

Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en önde gelen markalarından biri olan Jeep, Cherokee isimli modelinin üretimini 5. nesliyle 2023 yılında resmen sona erdirmişti. Ancak aracın emekliliği çok uzun sürmedi. Öyle ki otomobil devi, bugün yeni Cherokee’den görseller paylaştı.

2026 model tamamen yeni Jeep Cherokee’nin henüz resmî olarak tanıtılmadığını söylemek gerekiyor. Şu anda elimizde yalnızca araçtan paylaşılan görüntüler var. Yani tasarımı hakkında konuşabiliriz. Ayrıca teknik özellikleri hakkında da birkaç beklenti var.

2026 Jeep Cherokee böyle gözükecek

Yeni Jeep Cherokee, orta boyutlarda olan SUV tipinde bir araç olarak karşımıza çıkacak. Paylaşılan görsellere baktığımızda modelin Jeep’in Wagooner S ile başlayan ve yakın zamanda tanıtılan Compass ile devam eden son zamanlardaki tasarım dilini benimsediğini görebiliyoruz.

Önde ikonik 7’li ızgara tasarımı yer alıyor. Arkadan görüntü yok ancak tahminler, Compass’teki gibi ışık şeritli bir tasarımla gelebileceği yönünde. Aracın genel anlamda şık ve güçlü bir tasarımla geleceğini söylemek mümkün. Modelin Stellantis’in STLA Large mimarisini kullanacağını da eklemek gerek. Bu da farklı türden motor seçenekleriyle gelebilir demek. Hibrit, benzin ve tamamen elektrikli görme ihtimalimiz yüksek.

Motorlar hakkında çok bir bilgimiz yok. Muhtemelen elektrikli versiyonda 100 kWh’lik bir batarya ve iki elektrikli motor görebiliriz. Böylece 600 beygir gücüne sahip bir versiyon olabilir. Tabii ki çok büyük bir SUV olmadığı için tahmin yapmak ve öyle inanılmaz güçlü olmasını beklemek doğru olmaz. Aracın bu yıl içinde resmen tanıtılmasını ve yollara çıkması bekleniyor. Tanıtım yapıldığında daha fazla bilgi edinebileceğiz.