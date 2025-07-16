Mercedes-Benz, 2026 model CLA Shooting Brake'i tanıttı. Station wagon tipindeki otomobil, şık tasarımı ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, bir süre önce elektrikli versiyon da kazandırdığı 2026 model CLA'nın Shooting Brake versiyonunu tanıttı. Basitçe station wagon olarak isimlendirebileceğimiz otomobil, SUV'lara alternatif arayan tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2026 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake'e yakından bakalım.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, markanın yeni tasarım dilini anlatan bir görünüme sahip. Bu bağlamda; Mercedes-Benz yıldızlarına sahip olan LED destekli farlar ile hem ön hem de arka kısımdaki ışık barları, öne çıkan hususlar arasında. Gövdeye gömülü kapı kollarına da sahip olan otomobil, 4.723 milimetre uzunluğu, 1.855 milimetre genişliği ve 1.469 milimetre yüksekliği ile geniş bir otomobil arayanlara hitap ediyor.

Karşınızda 2026 model Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Yenilenen Mercedes-Benz CLA Shooting Brake'in iç tasarımı da oldukça şık. Sürücü odaklı bir kokpite ev sahipliği yapan otomobil, göğüs bölümünün neredeyse tamamını ekranlarla donattı. 10.25 inç tam dijital gösterge ekranına ek olarak 14 inçlik dev boyutlu bir bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobilin yolcu tarafında da yine 14 inç boyutlu bir ekran daha bulunuyor. Öte yandan; bu otomobilde hem güneşi hem soğuğu engelleyen yalıtımlı cam tavan, farklı renklerde yanabilen 158 adet Mercedes-Benz yıldızını barındırıyor.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake hem benzinli hem de tam elektrikli versiyonlara sahip olacak. Benzinli versiyon, 1.5 litrelik motora ek olarak hibrit ünite barındıracak. Elektrikli olarak ise 250+ ve 300 4MATIC versiyonları göreceğiz. 85 kWh kapasiteli bataryalarla eşleştirilecek otomobil, 761 kilometreye kadar menzil sunabilecek.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada station wagon gövde tipine sahip yeni CLA'nın fiyatına değinilmedi. Ancak bu otomobilin Mart 2026 itibarıyla Avrupa pazarına gireceğini biliyoruz. Otomobilin fiyatı da o günler geldiğinde belli olacak.