Volvo'nun ilk kez 2008 yılında yollara çıkan modeli XC60, 2026 için yenilenen modelinde yepyeni bir tasarıma ve bir dizi yeni özelliğe kavuşuyor.

Volvo’nun 2008’den beri yollarda olan sevilen SUV modeli XC60, 2026 versiyonuyla karşımızda. Yeni teknolojileri ve kullanıcı dostu detaylarıyla dikkat çeken otomobil, bu yılın dikkat çeken tasarımlarından birine sahip.

Yeni XC60, artık daha hızlı ve daha sezgisel bir bilgi-eğlence sistemine sahip. Google altyapısı sayesinde navigasyondan müzik uygulamalarına kadar pek çok şeye kolayca erişmek mümkün. 11,2 inçlik net dokunmatik ekranı, yüksek piksel kalitesiyle hem daha şık hem de kullanımı kolay hâle geliyor.

Hem plug-in hibrit hem yarı hibrit

Yenilenen model hem plug-in hibrit hem de yarı hibrit motor seçenekleri sunuyor. Plug-in hibrit olan versiyon, tam 455 beygir güce sahip ve tek şarjla 80 km’ye kadar tamamen elektrikli gidebiliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımda egzoz emisyonunu sıfıra indiriyor.

Yeni Snapdragon işlemciyle donatılan bilgi-eğlence sistemi ise hem grafiklerde hem hızda büyük gelişme sunuyor. Daha az dikkat dağıtan, daha çok güvenliğe odaklanan bir sürüş deneyimi sunan XC60'ın dış tasarımında da modern dokunuşlar var.

İç ve dış tasarımda yeni detaylar

Yenilenen ön ızgara, koyu arka farlar ve yeni jant seçenekleri araca daha güçlü bir duruş katıyor. Forest Lake ve Aurora Silver gibi yeni renk seçenekleri de ilk kez bu seride yer buluyor.

İç mekânda da yeni detaylar dikkat çekiyor. Geliştirilmiş kablosuz telefon şarj ünitesi, yeni bardak tutucular, kullanışlı saklama alanları ve geniş bagaj hacmi, hem konfor hem de günlük kullanışlılık açısından oldukça işinize yarayacak.

Kısacası, 2026 model XC60 sadece güzel görünmekle kalmıyor; aynı zamanda daha akıllı, daha verimli ve daha kullanıcı dostu hale geliyor.

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