2026 Model Mercedes-Benz S Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı!

Mercedes-Benz, 2026 model makam otomobili S Serisi'ni resmen tanıttı. Henüz çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan otomobil, iç ve dış tasarımdaki yeniliklerle gündeme bomba gibi düşecek gibi duruyor. İşte detaylar...

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, pek çok kişinin ağzının suyunu akıtacak bir lansman gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği etkinlikte 2026 model Mercedes-Benz S Serisi'ni tanıttı. Zaten ultra yakışıklı olan otomobil, yapılan makyaj çalışması ile daha da etkileyici bir görünüm kazanmış durumda.

2026 Mercedes-Benz S serisi, dışarıdan bakıldığında farkları doğrudan göze çarpan bir otomobil. Bu bağlamda; aracın ön kısmında devasa boyutlara ulaşmış bir ızgara görüyoruz. Krom kaplamalar ve isteğe bağlı aydınlatmalarla donatılan bu tasarım, yıldız şeklinde ön ve arka aydınlatmalarla destekleniyor. Gövdeye gömülü kapı kolları, Mercedes-Benz S Serisi'ne oldukça yakışmış durumda.

Karşınızda 2026 Mercedes-Benz S Serisi

2026 model Mercedes-Benz S-Serisi, büyük oranda yenilenmiş bir iç mekâna ev sahipliği yapacak. Şirketin yeni nesil otomobillerinde kullandığı MBUX Superscreen, bu modelde de bulunacak. 12.3 inç dijital gösterge ekranı, 14.4 inç bilgi-eğlence ekranı ve 12.3 inç boyutlu yolcu ekranı, MBUX Superscreen kurulumunda yer alacak. Ayrıca yeni S-Serisi'nin sesli asistanı artık ChatGPT-4o, Microsoft Bing ve Google Gemini kullanacak. Arkadaki yolcular için multimedya ekranları da Mercedes-Benz S-Serisi'nin özellikleri arasında.

Gelelim kaput altına. 2026 Mercedes-Benz S Serisi, S580 4MATIC ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu versiyonda yenilenmiş 4.0 litrelik V8 motor bulunacak. Bu motor seçeneği 540 hp güç ve 750 Nm tork üretecek. S450 ve S500 gibi 6 silindirli benzinli versiyonların yanı sıra S350d ve S450d isimli dizel versiyonlar da tercih edilebilecek.

Mercedes-Benz, 2026 model S Serisi'nin fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu otomobil, dudak uçuklatan fiyatlara satılacak. Bakalım Mercedes-Benz, lüks sedanlara düşen ilgiyi yepyeni S Serisi ile yine artırabilecek mi...