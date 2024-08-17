Mercedes, Maybach SL'yi tanıttı. Popüler roadster, Maybach etkisi ile eşsiz bir hâle büründü. Rüyaları süsleyecek otomobil, gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model olarak lanse ettiği Maybach SL modelini tanıttı. Ultra lüks bir tasarıma ve oldukça güçlü motora sahip olan otomobil, otomobil tutkunlarının rüyasını süsleyecek türden. Peki bu otomobil neler sunuyor?

2026 model Mercedes-Maybach SL, standart SL modelinin tasarım dilini benimsiyor. Ancak bazı değişiklikler var. Aracın ön kısmında, bunun bir Maybach olduğunu anlamamızı sağlayacak bir ızgara tasarımı tercih edildi. Öte yandan; kaput kaplamasında Maybach logosu görüyoruz. Nispeten ince aydınlatmalarla donatılan arka kısım da büyüleyici bir görünüme sahip.

Karşınızda 2026 Mercedes-Maybach SL

Bu iki kişilik roadster'in iç kısmı da eşsiz bir güzelliğe sahip. Bu bağlamda; oldukça büyük bir boyuta sahip tam dijital gösterge ekranı ile orta konsola dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı göze çarpan ilk husus. Pek çok yere yerleştirilmiş Maybach logosu ise gerçekten de özel bir otomobilin içinde olduğunuzu hissettirecek.

2026 model Mercedes-Maybach SL, kaput altında gerçek bir canavara ev sahipliği yapıyor. Bu otomobilde 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor bulunuyor. Bu motor 577 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor. Bu da üstü açık veya kapalı olarak kullanılabilen otomobilin sadece 4 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlamasını sağlıyor.

Mercedes-Benz, 2026 model Mercedes-Maybach SL'nin fiyatına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Sektör kaynaklarına göre otomobil, 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek.