Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Gimcat multivitaminde indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

CES 2026: Takway'dan 2026 Model Sanal Bebek Sweekar Tanıtıldı

Tamagotchi deneyimini yapay zekâ ile birleştiren Sweekar isimli bu yeni sanal bebek, CES 2026'ya şimdiden damga vurmuş durumda.

CES 2026: Takway'dan 2026 Model Sanal Bebek Sweekar Tanıtıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

CES 2026’da tanıtılan Sweekar, nostaljik Tamagotchi deneyimini yapay zekâ ile birleştirerek cebinize sığan yeni nesil bir “dijital dost” sunuyor. Kendini “Yapay zekâ robot çağının Nintendo’su” olarak konumlandıran Takway’in geliştirdiği bu sevimli cihaz, sadece bakıma muhtaç bir sanal evcil hayvan değil, zamanla kişilik geliştiren, sizi tanıyan ve kendi başına takılabilen bir yol arkadaşı.

Avuç içine sığan, kulaklı ve yumurta şeklindeki Sweekar; besleme, oyun oynama ve ilgi bekleme gibi klasik Tamagotchi alışkanlıklarına sahip ancak fark yok değil... Sweekar sesinizi hatırlıyor, birlikte yaptığınız aktiviteleri öğreniyor ve büyüdükçe daha bağımsız hâle geliyor. Yetişkinliğe ulaştığında kendi kendine sanal maceralara atılıyor ve size “başından geçenleri” anlatıyor.

Dört farklı yaşam evresine sahip

2

Cihazın dört yaşam evresi bulunuyor. İlk iki gün kuluçkada geçen kapalı yumurta sürecinden sonra kabuğunu kırıyor, bebeklik ve gençlik dönemlerinde ise ilgiye ihtiyaç duyuyor. 51. seviyeden sonra ise ölümsüz oluyor. Yani artık ilgisizlik yüzünden “ölme” riski yok. Şarjı bitmediği sürece tabii...

Pembe, sarı ve mavi renk seçeneklerinin yanı sıra değiştirilebilir kabuklar ve minik kostümler de yolda. Fiyatı henüz netleşmese de 100–150 dolar aralığında olması bekleniyor. Takway, Sweekar için yakında bir Kickstarter kampanyası başlatacağını da duyurdu.

Kahvaltınızı Hazırlayıp Çamaşırlarınızı Yıkayan Onero H1 İnsansı Robot Tanıtıldı [Video] Kahvaltınızı Hazırlayıp Çamaşırlarınızı Yıkayan Onero H1 İnsansı Robot Tanıtıldı [Video]
Saçınızı Tam İstediğiniz Gibi Kesen Yapay Zekâ Destekli Tıraş Makinesi Tanıtıldı Saçınızı Tam İstediğiniz Gibi Kesen Yapay Zekâ Destekli Tıraş Makinesi Tanıtıldı
Yapay Zeka CES Robotik

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Prime Video'da Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Prime Video'da Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

DeepSeek'ten 2026'nın İlk Büyük Hamlesi: Dev Yapay Zekâ Modellerini Ucuza Eğitmenin Formülü Bulundu!

DeepSeek'ten 2026'nın İlk Büyük Hamlesi: Dev Yapay Zekâ Modellerini Ucuza Eğitmenin Formülü Bulundu!

Counter Strike 1.6’daki Haritalar Gerçekte Neresiydi? (Her Bir Noktasını Karış Karış Gezmiştik...)

Counter Strike 1.6’daki Haritalar Gerçekte Neresiydi? (Her Bir Noktasını Karış Karış Gezmiştik...)

Linea, Egea, Doblo, Fiorino ve Dahası: Fiat 1.3 Multijet Motor Alınır mı?

Linea, Egea, Doblo, Fiorino ve Dahası: Fiat 1.3 Multijet Motor Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim