CES 2026: Takway'dan 2026 Model Sanal Bebek Sweekar Tanıtıldı

Tamagotchi deneyimini yapay zekâ ile birleştiren Sweekar isimli bu yeni sanal bebek, CES 2026'ya şimdiden damga vurmuş durumda.

CES 2026’da tanıtılan Sweekar, nostaljik Tamagotchi deneyimini yapay zekâ ile birleştirerek cebinize sığan yeni nesil bir “dijital dost” sunuyor. Kendini “Yapay zekâ robot çağının Nintendo’su” olarak konumlandıran Takway’in geliştirdiği bu sevimli cihaz, sadece bakıma muhtaç bir sanal evcil hayvan değil, zamanla kişilik geliştiren, sizi tanıyan ve kendi başına takılabilen bir yol arkadaşı.

Avuç içine sığan, kulaklı ve yumurta şeklindeki Sweekar; besleme, oyun oynama ve ilgi bekleme gibi klasik Tamagotchi alışkanlıklarına sahip ancak fark yok değil... Sweekar sesinizi hatırlıyor, birlikte yaptığınız aktiviteleri öğreniyor ve büyüdükçe daha bağımsız hâle geliyor. Yetişkinliğe ulaştığında kendi kendine sanal maceralara atılıyor ve size “başından geçenleri” anlatıyor.

Dört farklı yaşam evresine sahip

Cihazın dört yaşam evresi bulunuyor. İlk iki gün kuluçkada geçen kapalı yumurta sürecinden sonra kabuğunu kırıyor, bebeklik ve gençlik dönemlerinde ise ilgiye ihtiyaç duyuyor. 51. seviyeden sonra ise ölümsüz oluyor. Yani artık ilgisizlik yüzünden “ölme” riski yok. Şarjı bitmediği sürece tabii...

Pembe, sarı ve mavi renk seçeneklerinin yanı sıra değiştirilebilir kabuklar ve minik kostümler de yolda. Fiyatı henüz netleşmese de 100–150 dolar aralığında olması bekleniyor. Takway, Sweekar için yakında bir Kickstarter kampanyası başlatacağını da duyurdu.