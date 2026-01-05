Tümü Webekno
Kahvaltınızı Hazırlayıp Çamaşırlarınızı Yıkayan Onero H1 İnsansı Robot Tanıtıldı [Video]

CES 2026 öncesi duyurular bir bir gelmeye başladı. Günü yapay zekâ destekli robotların yeni çağını aralayacak olan Onero H1 ile açıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı ev teknolojileriyle tanınan SwitchBot, CES 2026 öncesinde dikkat çekici bir ürününü duyurdu. Şirket, “en erişilebilir yapay zekâlı ev robotu” olarak tanımladığı Onero H1 adlı insansı robotunu tanıttı. SwitchBot’un iddiasına göre bu robot, çamaşır yıkamaktan kahve hazırlamaya kadar pek çok ev işini üstlenebiliyor.

Onero H1; tutma, itme, açma, yerleştirme gibi günlük hareketleri yapabilen ve farklı ev senaryolarına uyum sağlayabilen genel amaçlı bir ev robotu olarak geliştirildi. Paylaşılan tanıtım videosunda robotun kahve makinesini doldurduğu, kahvaltı hazırladığı, cam sildiği, çamaşır makinesini doldurduğu ve hatta çamaşırları katlayıp dolaba yerleştirdiği görülüyor.

Diğerlerinden farkı bacaklarının olmaması

Tam anlamıyla insansı bir robot olmayan Onero’nun bacakları yok. Bunun yerine tekerlekli bir platform üzerinde hareket ediyor. Üzerinde eklemli kollar, eller ve bir “yüz” bulunan robot, SwitchBot’un daha önce tanıttığı modüler çok amaçlı robotun gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz.

Teknik açıdan da oldukça iddialı olan Onero H1, baş, kollar, eller ve gövdesine yerleştirilmiş çok sayıda kamera sayesinde çevresini algılıyor. Toplam 22 serbestlik derecesine sahip olan robot, görsel algı, derinlik ve dokunsal geri bildirimi birleştiren OmniSense adlı yerleşik yapay zekâ modeliyle çalışıyor. Bu sayede nesnelerin konumunu ve nasıl kullanılacağını öğrenebiliyor.

Şirkete göre robottan ziyade "akıllı asistan"

SwitchBot, Onero’yu tek bir işe odaklanan robotlardan çok, evdeki diğer akıllı cihazları koordine edebilen bir “bedenli akıllı asistan” olarak konumlandırıyor.

Tekerlekli yapısı nedeniyle merdivenli evler için hâlâ bir engel söz konusu olsa da SwitchBot, rakiplerine göre önemli bir avantaja sahip. Onero H1 ve A1 yakında ön siparişe açılacak ancak fiyatı şimdilik belirsiz.

Tuz Tanesinden Bile Küçük Dünyanın En Küçük Otonom Robotları Geliştirildi Tuz Tanesinden Bile Küçük Dünyanın En Küçük Otonom Robotları Geliştirildi
Tıp Dünyasında Tarihi Rekor: Kuveyt-Brezilya Arasında 12.000 Km Uzaklıktan Robot Cerrahlarla Operasyon Gerçekleştirildi! Tıp Dünyasında Tarihi Rekor: Kuveyt-Brezilya Arasında 12.000 Km Uzaklıktan Robot Cerrahlarla Operasyon Gerçekleştirildi!
