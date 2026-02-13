Tümü Webekno
Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı (İrili Ufaklı Birçok Oyunda %90'a Varan İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Ay Takvimi Yeni Yılı" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 26 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Eiyuden Chronicle: Rising 7.99$ 1.99$ (-%75)
Matchmaking Inc. 8.99$ 5.84$ (-%35)
Wretch: Divine Ascent 7.99$ 6.95$ (-%13)
Sultan's Game 12.49$ 9.99$ (-%20)
Backpack Battles 7.99$ 6.39$ (-%20)
Human Fall Flat 15.48$ 10.11$ (-%27)
POPUCOM 10.49$ 7.86$ (-%25)
Three Kingdoms Mushouden 12.49$ 9.99$ (-%20)
Balatro 7.99$ 6.39$ (-%20)
WUCHANG: Fallen Feathers 36.99$ 25.89$ (-%30)
Abiotic Factor 17.99$ 14.39$ (-%20)
Escape from Duckov 12.99$ 10.39$ (-%20)
Folie Fatale 3.59$ 2.87$ (-%20)
Desktop Fishes 3.59$ 1.79$ (-%50)
Tiny Pasture 8.08$ 2.91$ (-%45)
Mirage Feathers 2.99$ 1.49$ (-%50)
Piggy Gambit 7.99$ 3.99$ (-%50)
TerraTech 12.49$ 3.12$ (-%75)
Breaking Gates 2.99$ 1.49$ (-%50)
Soul Link 3.59$ 1.79$ (-%50)

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

