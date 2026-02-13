Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı (İrili Ufaklı Birçok Oyunda %90'a Varan İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Ay Takvimi Yeni Yılı" indirimleri.
Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 26 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Eiyuden Chronicle: Rising
|7.99$
|1.99$ (-%75)
|Matchmaking Inc.
|8.99$
|5.84$ (-%35)
|Wretch: Divine Ascent
|7.99$
|6.95$ (-%13)
|Sultan's Game
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|Backpack Battles
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Human Fall Flat
|15.48$
|10.11$ (-%27)
|POPUCOM
|10.49$
|7.86$ (-%25)
|Three Kingdoms Mushouden
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|Balatro
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|WUCHANG: Fallen Feathers
|36.99$
|25.89$ (-%30)
|Abiotic Factor
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|Escape from Duckov
|12.99$
|10.39$ (-%20)
|Folie Fatale
|3.59$
|2.87$ (-%20)
|Desktop Fishes
|3.59$
|1.79$ (-%50)
|Tiny Pasture
|8.08$
|2.91$ (-%45)
|Mirage Feathers
|2.99$
|1.49$ (-%50)
|Piggy Gambit
|7.99$
|3.99$ (-%50)
|TerraTech
|12.49$
|3.12$ (-%75)
|Breaking Gates
|2.99$
|1.49$ (-%50)
|Soul Link
|3.59$
|1.79$ (-%50)
Steam Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.