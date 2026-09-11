Steam Programlama Festivali Başladı (Güzel İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "programlama festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 14 Eylül tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam programlama festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Farmer Was Replaced
|5.79$
|4.63$ (-%20)
|shapez 2 - Factory
|10.99$
|5.49$ (-%50)
|Database Detective: Minor Crimes Division
|3.59$
|2.87$ (-%20)
|Turing Complete
|10.99$
|8.79$ (-%20)
|Code: Terraform
|8.55$
|7.69$ (-%10)
|Opus Magnum
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Desktop Explorer
|8.49$
|6.79$ (-%20)
|HackHub - Ultimate Hacker Simulator
|6.59$
|5.27$ (-%20)
|IT Specialist Simulator
|7.79$
|5.84$ (-%25)
|SHENZHEN I/O
|7.99$
|3.99$ (-%50)
|Duskers
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Tech Support: Error Unknown
|5.79$
|1.04$ (-%82)
|Grey Hack
|10.99$
|8.79$ (-%20)
|while True: learn()
|7.29$
|4.37$ (-%40)
|Retro Gadgets
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|JOY OF PROGRAMMING - Software Engineering Simulator
|9.29$
|4.64$ (-%50)
|Swan Song
|4.99$
|3.49$ (-%30)
|CRUMB Circuit Simulator
|8.99$
|6.74$ (-%25)
|Adventure Land - The Code MMORPG
|7.99$
|4.79$ (-%40)
|Stationeers
|17.99$
|13.49$ (-%25)
Steam programlama festivali kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.