Steam Programlama Festivali Başladı (Güzel İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de programlama festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "programlama festivali" indirimleri.

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Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 14 Eylül tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

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Steam programlama festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat The Farmer Was Replaced 5.79$ 4.63$ (-%20) shapez 2 - Factory 10.99$ 5.49$ (-%50) Database Detective: Minor Crimes Division 3.59$ 2.87$ (-%20) Turing Complete 10.99$ 8.79$ (-%20) Code: Terraform 8.55$ 7.69$ (-%10) Opus Magnum 10.49$ 5.24$ (-%50) Desktop Explorer 8.49$ 6.79$ (-%20) HackHub - Ultimate Hacker Simulator 6.59$ 5.27$ (-%20) IT Specialist Simulator 7.79$ 5.84$ (-%25) SHENZHEN I/O 7.99$ 3.99$ (-%50) Duskers 10.49$ 5.24$ (-%50) Tech Support: Error Unknown 5.79$ 1.04$ (-%82) Grey Hack 10.99$ 8.79$ (-%20) while True: learn() 7.29$ 4.37$ (-%40) Retro Gadgets 19.99$ 14.99$ (-%25) JOY OF PROGRAMMING - Software Engineering Simulator 9.29$ 4.64$ (-%50) Swan Song 4.99$ 3.49$ (-%30) CRUMB Circuit Simulator 8.99$ 6.74$ (-%25) Adventure Land - The Code MMORPG 7.99$ 4.79$ (-%40) Stationeers 17.99$ 13.49$ (-%25)

Steam programlama festivali kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.