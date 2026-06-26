Oyun fiyatları çok yükselmişken oyunseverler düzenli olarak indirim kampanyalarını takip ediyordu. Neyse ki Steam, bu konuda en çok öne çıkan platform konumunda. Şimdi ise en büyük kampanyalarından biri olan 2026 Yaz İndirimi’ni başlattı. İndirimde çok fazla oyunda %95’lere varan indirimler sunuluyor.
Steam Yaz İndirimi kapsamında arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan saatlerce oynayabileceğiniz çok oyunculu (multiplayer) oyunlar da büyük indirime girdi. Sizin için bu oyunlardan öne çıkanları derledik.
İçerikten Görseller
Steam Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 26
|69,99 dolar
|13,99 dolar (%80)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Ready or Not
|28,99 dolar
|14,49 dolar (%50)
|Arc Raiders
|39,99 dolar
|29,99 dolar (%25)
|Sea of Thieves
|27,99 dolar
|9,79 dolar (%65)
|Sons of the Forest
|14,99 dolar
|4,49 dolar (%70)
|Palworld
|14,99 dolar
|10,49 dolar (%30)
|Rust
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar (%50)
|Helldivers 2
|39,99 dolar
|29,99 dolar
Steam Yaz İndirimi, 9 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.