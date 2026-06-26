9 Temmuz’a kadar devam edecek Steam Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunları derledik.

Oyun fiyatları çok yükselmişken oyunseverler düzenli olarak indirim kampanyalarını takip ediyordu. Neyse ki Steam, bu konuda en çok öne çıkan platform konumunda. Şimdi ise en büyük kampanyalarından biri olan 2026 Yaz İndirimi’ni başlattı. İndirimde çok fazla oyunda %95’lere varan indirimler sunuluyor.

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Steam Yaz İndirimi kapsamında arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan saatlerce oynayabileceğiniz çok oyunculu (multiplayer) oyunlar da büyük indirime girdi. Sizin için bu oyunlardan öne çıkanları derledik.

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Steam Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 26 69,99 dolar 13,99 dolar (%80) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Ready or Not 28,99 dolar 14,49 dolar (%50) Arc Raiders 39,99 dolar 29,99 dolar (%25) Sea of Thieves 27,99 dolar 9,79 dolar (%65) Sons of the Forest 14,99 dolar 4,49 dolar (%70) Palworld 14,99 dolar 10,49 dolar (%30) Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50) Helldivers 2 39,99 dolar 29,99 dolar

Steam Yaz İndirimi, 9 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.