Toyota, 2021 yılında bZ4x ismiyle tanıttığı elektrikli SUV modelini yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen otomobil, artık bZ olarak isimlendiriliyor. Peki yeni Toyota bZ'nin fiyatı ne kadar?

Japon otomobil devi Toyota'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model bZ modelini tanıttı. Bu otomobil, 2021 yılında bZ4x ismiyle karşımıza çıkmıştı. Evet, Toyota'nın ilk elektrikli otomobili, artık kolayca bZ olarak anılacak. Peki 2026 model Toyota bZ, tüketicilere neler vadediyor?

2026 model Toyota bZ'nin tasarımı çok da farklı değil. Bu otomobilde kapalı bir ızgara tasarımı, ön ve arka kısımda ise LED destekli ışık barları görüyoruz. 18 ve 20 inç jant boyutu ile satın alınabilecek 2026 Toyota bZ, açık konuşmak gerekirse oldukça modern ve yeterli görünüyor.

Karşınızda 2026 Toyota bZ

2026 model Toyota bZ'nin iç tasarımı da oldukça modern ancak artık klasikleşmiş bazı detaylar var. Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre direksiyonun bayağı bir arkasına yerleştirilen 14 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı yer alıyor. Orta konsolda ise tüplü televizyon gibi görünen bir bilgi-eğlence ekranı mevcut. Bilgi-eğlence ekranının alt kısmında ise kablosuz şarj pedi, buton şeklindeki vites değiştirici gibi tasarım detayları görüyoruz.

2026 model Toyota bZ, 57,7 kWh ve 74,7 kWh şeklinde iki batarya seçeneğine sahip olacak. Menzil değeri ise 380 kilometreden başlayacak ve 505 kilometreye kadar yükselecek. Önden çekişli veya dört tekerden çekişli versiyonlarla satın alınabilecek Toyota bZ, motor gücü olarak da çeşitli seçenekler bulunacak. Giriş seviye Toyota bZ'de 168 HP olarak açıklanan beygir gücü, en güçlü versiyonda 338 HP'ye kadar yükselecek.

Toyota, yeni elektrikli SUV modelinin fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ayrıca yeni otomobilin ne zaman satışa sunulacağı da şimdilik belirsiz. bZ4x'in Türkiye'ye getirilmediği gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak bu otomobil de ülkemize gelmeyebilir. Tabii bunu zaman gösterecek.