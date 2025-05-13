Audi, elektrikli sedan otomobili e-tron GT'nin başlangıç versiyonunu tanıttı. S ve RS versiyondan daha ucuza satılacak otomobil, oldukça etkileyici özelliklere sahip. Ancak Audi'nin baz model e-tron GT modeli bile altı haneli fiyata sahip...

Alman otomobil devi Volkswagen'in premium araba üreticisi Audi, e-tron GT'nin yeni versiyonunu tanıttı. Geçtiğimiz yıl e-tron GT'nin S ve RS versiyonlarını yenileyen şirket, şimdi de giriş seviye versiyonu tanıttı. Yeni Audi e-tron GT, tasarım açısından büyük farklılıklar içermiyor olsa da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Az önce de belirttiğimiz gibi yeni Audi e-tron GT'nin tasarımı, orijinal versiyona oldukça benziyor. Ancak ön tamponda daha fazla siyah renkli detay var. Arka kısımda ise tahmin edebileceğiniz üzere S veya RS takısı yok. Sert hatlar, LED destekli farlar ve arka kısımdaki aydınlatma barı, her zaman olduğu gibi e-tron GT'yi efsane gösteriyor.

Karşınızda Audi e-tron GT

Giriş seviye Audi e-tron GT'nin iç tasarımında da önemli bir farklılık göremiyoruz. Tam dijital gösterge ekranı, orta konsoldaki nispeten küçük bilgi-eğlence ekranı ve buton şeklinde vites gibi tasarım özellikleri, baz modelde de olduğu gibi bizleri karşılıyor.

Her aksında bir adet elektrik motorunun yer aldığı baz model Audi e-tron GT'de Quattro teknolojisi bulunuyor. 577 beygire kadar ulaşan motor gücü, otomobilin sadece 4 saniyede 0-100 km/s hızlanma süresini tamamlamasını sağlıyor. 622 kilometreye kadar menzil sunabilen 97 kWh batarya ile eşleştirilen Audi e-tron GT, 320 kW ultra hızlı şarj desteği sunuyor. Bu yüksek hız desteği ile sadece 10 dakikada 285 kilometre menzil sağlanabilecek. Bu arada; otomobilin yüzde 10-80 arası şarj süresinin de 18 dakika olduğunu belirtelim.

Audi tarafından yapılan açıklamaya göre e-tron GT'nin baz modeli, 108.900 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bir dipnot olarak; Audi e-tron GT'nin uzun zamandır Türkiye'ye getirilmediğini ancak diğerlerine kıyasla daha uygun fiyatlı bir versiyona kavuşması ile bu durumun değişebileceğini söyleyelim. Tabii bunun netleşmesi için Audi'nin resmî açıklamasını beklemek gerekecek.