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2026'da Türkiye'de Kaç Otomobil Üretildiği ve İhraç Edildiği Açıklandı!

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait verilerini paylaştı.

2026'da Türkiye'de Kaç Otomobil Üretildiği ve İhraç Edildiği Açıklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), düzenli olarak ülkemizdeki otomotiv sektörüne dair veriler paylaşıyordu. Şimdi ise 2026 yılının ocak-ağustos dönemine ait rapor paylaşıldı. Veriler, Türkiye otomotiv üretiminin belirgin bir yavaşlama sürecine girdiğini gösteriyor.

Yılın ilk 8 aylık periyodunda toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında bir düşüş kaydederek 841 bin 583 adet seviyesinde gerçekleşti.

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2026'da Türkiye'de Kaç Otomobil Üretildiği ve İhraç Edildiği Açıklandı!
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Otomobil üretimi %19 azaldı

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Üretim bantlarındaki en keskin gerileme ise doğrudan binek araç tarafında yaşandı; otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 oranında azalarak 458 bin 169 adede düştü. Tarım ve sanayi tarafındaki traktör imalatı da hesaba katıldığında, toplam üretim rakamı 854 bin 860 adede ulaştı.

Sektörün ticari araç kanadında ise üretim ve pazar dinamikleri arasında zıt bir tablo ortaya çıktı. Yılın ilk 8 ayında ticari araç grubunun toplam üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 12 oranında artış gösterdi. Detaylara inildiğinde, hafif ticari araç üretiminin yüzde 12, ağır ticari araç üretiminin ise yüzde 7 oranında büyüdüğü görülüyor. Ancak imalattaki bu artış grafiği satış rakamlarına yansımadı.

2025 yılının ilk 8 aylık dönemiyle kıyaslandığında, ticari araç iç pazarı yüzde 5 oranında daraldı. Alt kategoriler incelendiğinde hafif ticari araç pazarının yüzde 4, ağır ticari araç pazarının ise yüzde 7 gerilediği kayıtlara geçti.

Yılın ilk 8 ayında toplam otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 12 azalarak 597 bin 594 seviyesine geriledi. Otomobil ihracatındaki düşüş ise yüzde 28 gibi yüksek bir orana ulaşarak 279 bin 341 adetle sınırlı kaldı. İç pazara bakıldığında da benzer bir daralma tablosu var. 2026’nın Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 gerileyerek 745 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil pazarındaki daralma ise yüzde 14 seviyesini buldu ve toplam satışlar 564 bin 241 adet olarak tamamlandı.

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