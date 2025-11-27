2026 Yılında Vergi ve Harçlara Uygulanacak Zam Oranı Resmîleşti

Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile 2026'da uygulanacak yeniden değerleme oranı ilan edilmiş oldu. Vergi ve harçlara gelecek zammı ortaya koyan yeniden değerleme oranı, daha önceden hesaplandığı gibi yüzde 25,49 olarak uygulanacak. İşte detaylar...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)" ile 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı resmî olarak ilan edilmiş oldu. Daha önce de yapılan hesapta olduğu gibi yeniden değerleme oranı, gelecek yıl yüzde 25,49 olarak uygulanacak.

Aslına bakacak olursak bu veri yeni değil. TÜİK'in Ekim 2025 dönemi için açıkladığı enflasyon rakamları ile yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olduğu, o dönem hesaplanmıştı. Resmî Gazete'deki açıklama ile yeniden değerleme oranı kesinlemiş oldu. Ancak anlayamadığımız bir şekilde bazı haber kaynakları, bu bilgiyi yeniymiş gibi servis etmiş durumda...

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti!

Resmî Gazete'de yayımlanan karar üzerine gözler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Bakan Şimşek, yüzde 25,49'luk oranı düşürmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak hükûmet, 2026 yılında vergi ve harçlara uygulanacak yüzde 25,49'luk zammı bir nebze daha aşağı çekecek gibi görünüyor.

O dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerde, IMEI kayıt ücretinin 57.241 TL'ye yükseleceğinden bahsetmiştik. Yurt dışı çıkış harcı 1.255 TL, 1 yıllık pasaport harcı ise 4.296 TL olarak uygulanacak. Bu rakamların yüzde 25,49'luk zam oranına göre belirlendiğini söyleyelim. Az önce bahsettiğimiz gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma yapar ve oranı düşürürse bu rakamlar biraz daha düşecektir.