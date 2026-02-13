Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

Xbox 'Ay Takvimi Yeni Yılı' İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Xbox, bugün kendi mağazasında Ay Takvimi Yeni Yılı indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 25 Şubat tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Battlefield 6 2.899,99 TL 1.884,99 TL (-%35)
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 2.669 TL 1.334,50 TL (-%50)
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.499 TL 699,80 TL (-%80)
The Outer Worlds 2 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30)
Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL 2.079,35 TL (-%35)
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 409,50 TL (-%50)
Fallout 4: Anniversary Edition 2.099 TL 1.049,50 TL (-%50)
EA SPORTS FC 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL (-%60)
SILENT HILL 2 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50)
Jurassic World Evolution 3 1.750 TL 1.400 TL (-%20)
NBA 2K26 SLAM Edition 3.259 TL 977,70 TL (-%70)
Monster Hunter Wilds 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50)
Digimon Story Time Stranger 2.499 TL 1.999,20 TL (-%20)
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1.900 TL 1.520 TL (-%20)
The Elder Scrolls Online: 2025 Content Pass 1.450 TL 362,50 TL (-%75)
Mortal Kombat 1: Son Sürüm 2.499 TL 749,70 TL (-%70)
Mafia: The Old Country Deluxe Edition 2.349 TL 1.879,20 TL (-%20)
DRAGON BALL: Sparking! ZERO 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50)
Borderlands 4 Deluxe Edition 3.600 TL 2.520 TL (-%30)
Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.999 TL 449,85 TL (-%85)

Xbox'ta Ay Takvimi Yeni Yılı indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.

