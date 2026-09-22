Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[22-29 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[22-29 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 29 Eylül'e kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller

[22-29 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
2

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80)
REMNANT II 49.99$ 9.99$ (-%80)
Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 17.99$ 4.49$ (-%75)
Gas Station Simulator 5.73$ 2.57$ (-%55)
Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90)
Remnant: From the Ashes 39.99$ 5.99$ (-%85)
Fellowship 12.49$ 6.24$ (-%50)
Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%90)
Lorn's Lure 3.59$ 1.43$ (-%60)
Luma Island 9.99$ 5.99$ (-%40)
A.A.U. Black Site 8.55$ 5.98$ (-%30)
Supermarket Chaos 3.29$ 2.63$ (-%20)
Tavern Master 7.99$ 1.59$ (-%80)
Batman - The Telltale Series 7.99$ 3.19$ (-%60)
Hand of Fate 2 14.49$ 2.89$ (-%80)
Milling Machine Simulator 10.49$ 5.97$ (-%43)
SAND: Raiders of Sophie 5.99$ 4.73$ (-%21)
The Expanse: A Telltale Series 12.49$ 4.99$ (-%60)
Golf It! 5.49$ 2.74$ (-%50)
Endless Monday: Dreams and Deadlines 5.79$ 3.47$ (-%40)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'ya Çıkışından Sonra Yeni Diller Geleceği Açıklandı: Türkçe Geliyor mu?

GTA 6'ya Çıkışından Sonra Yeni Diller Geleceği Açıklandı: Türkçe Geliyor mu?

PlayStation 5’e Büyük Güncelleme Geldi: İşte Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler

PlayStation 5’e Büyük Güncelleme Geldi: İşte Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler

FC 27 Ne Zaman Erişime Açılacak?

FC 27 Ne Zaman Erişime Açılacak?

Elon Musk'tan Tepki Görecek Açıklama: "Ya Video Oyunu Oynarsınız Ya da Aptal Kalırsınız"

Elon Musk'tan Tepki Görecek Açıklama: "Ya Video Oyunu Oynarsınız Ya da Aptal Kalırsınız"

[17-24 Eylül] Toplam Değeri 461 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[17-24 Eylül] Toplam Değeri 461 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

PEK DE 'AÇIK DÜNYA' DEĞİLMİŞ | Almadan Önce Okumanız Gereken Detaylı FC 27 İncelemesi

PEK DE 'AÇIK DÜNYA' DEĞİLMİŞ | Almadan Önce Okumanız Gereken Detaylı FC 27 İncelemesi

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Şarj Aletini Unutturan Telefon HONOR 600 Elite 5G Tanıtıldı

Şarj Aletini Unutturan Telefon HONOR 600 Elite 5G Tanıtıldı

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

Apple Yöneticisinden Tartışma Yaratacak Açıklama: "iPhone'lara Ekran Koruyucu Takanlar Tüylerimi Ürpertiyor"

Apple Yöneticisinden Tartışma Yaratacak Açıklama: "iPhone'lara Ekran Koruyucu Takanlar Tüylerimi Ürpertiyor"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com