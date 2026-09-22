[22-29 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 29 Eylül'e kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Detroit: Become Human
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|REMNANT II
|49.99$
|9.99$ (-%80)
|Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
|17.99$
|4.49$ (-%75)
|Gas Station Simulator
|5.73$
|2.57$ (-%55)
|Beyond: Two Souls
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|Remnant: From the Ashes
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|Fellowship
|12.49$
|6.24$ (-%50)
|Heavy Rain
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|Lorn's Lure
|3.59$
|1.43$ (-%60)
|Luma Island
|9.99$
|5.99$ (-%40)
|A.A.U. Black Site
|8.55$
|5.98$ (-%30)
|Supermarket Chaos
|3.29$
|2.63$ (-%20)
|Tavern Master
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Batman - The Telltale Series
|7.99$
|3.19$ (-%60)
|Hand of Fate 2
|14.49$
|2.89$ (-%80)
|Milling Machine Simulator
|10.49$
|5.97$ (-%43)
|SAND: Raiders of Sophie
|5.99$
|4.73$ (-%21)
|The Expanse: A Telltale Series
|12.49$
|4.99$ (-%60)
|Golf It!
|5.49$
|2.74$ (-%50)
|Endless Monday: Dreams and Deadlines
|5.79$
|3.47$ (-%40)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.