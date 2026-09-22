[22-29 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 29 Eylül'e kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80) REMNANT II 49.99$ 9.99$ (-%80) Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 17.99$ 4.49$ (-%75) Gas Station Simulator 5.73$ 2.57$ (-%55) Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90) Remnant: From the Ashes 39.99$ 5.99$ (-%85) Fellowship 12.49$ 6.24$ (-%50) Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%90) Lorn's Lure 3.59$ 1.43$ (-%60) Luma Island 9.99$ 5.99$ (-%40) A.A.U. Black Site 8.55$ 5.98$ (-%30) Supermarket Chaos 3.29$ 2.63$ (-%20) Tavern Master 7.99$ 1.59$ (-%80) Batman - The Telltale Series 7.99$ 3.19$ (-%60) Hand of Fate 2 14.49$ 2.89$ (-%80) Milling Machine Simulator 10.49$ 5.97$ (-%43) SAND: Raiders of Sophie 5.99$ 4.73$ (-%21) The Expanse: A Telltale Series 12.49$ 4.99$ (-%60) Golf It! 5.49$ 2.74$ (-%50) Endless Monday: Dreams and Deadlines 5.79$ 3.47$ (-%40)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.