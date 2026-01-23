Tümü Webekno
[22-29 Ocak] 349 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 349 TL değerindeki Rustler (Grand Theft Horse) oldu. Bu oyunu, 29 Ocak tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Rustler (Grand Theft Horse) nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

2

Popüler kültür referanslarıyla dolu çılgın bir açık dünya aksiyon oyununda ortaçağ haydutu olun. Çılgın görevleri tamamlayın, kahramanları öldürün, atları çalın, muhafızlarla savaşın, köylüleri soyun, ozanların müziklerini dinleyin ve çok daha fazlasını yapın! Hepsi eski tarz oyun stilinde! Rustler (Grand Theft Horse) normal fiyatı 349 TL.

Rustler (Grand Theft Horse) fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

