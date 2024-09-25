Erebus Dağı’nda her gün, 230 bin TL değerinde altın dışarı doğru püskürtülüyor. Peki böyle bir şey nasıl mümkün oluyor ve o altınlar nereye gidiyor?

Antarktika deyince aklımıza gelen ilk şeyler hiç şüphesiz buzullar ve soğuktur ancak göz ardı ettiğimiz, önemli bir şey daha var: Kavurucu volkanik patlamalar.

Antarktika’daki en inanılmaz volkanlardan biri ise 3979 metre yüksekliğiyle Erebus Dağı. Bu dağ, her gün yüz binlerce TL değerinde altın tozları püskürtüyor. O altınlara ne mi oluyor?

Antarktika’da pek çok volkan var.

Antarktika kıtasındaki volkanların sayısı öyle azımsanacak türden değil. Sadece Batı Antarktika’da 138 yanardağ var ancak sadece 9 tanesi aktif volkanlar arasında. Yakın tarihte ise volkanlardan sadece 3 tanesi patladı.

Gelelim Erebus Dağı’na.

Erebus Dağı’nın zirvesinde gördüğümüz küçük kırmızılıklar, 1972 yılından beri köpüren bir lav gölü. Dağ; sürekli olarak gaz, lav ve erişimiş kaya püskürtüyor. Bundan daha da ilginci, altın püskürtmesi.

Volkanın magmasıyla yer kabuğundaki minerallerin yüksek sıcaklık ve basınç altında çözülerek gazlarla birlikte yüzeye çıkması sırasında magmadaki altın gibi ağır metaller gaz olarak buharlaşıyor ve metal buharları, mikro kristaller olarak yoğunlaşıp altın tozu şeklinde yayılıyor.

20 mikrometreden büyük olmayan bu altın tozlarından her gün 80 gram fışkırtıyor. Yani yaklaşık 230 bin TL. İnsanın “Nerede lütfen söyleyin.” diyesi geliyor…

Peki ne oluyor o kadar altına?

Altın tozları, çok uzaklara ulaşıyor. Bölgeyi araştıran bilim insanları, Erebus Dağı’ndan 1000 km uzaklıkta bile altın tozlarına rastladı. Kısacası gidip de öyle altınları toplamak gibi bir durum söz konusu değil ne yazık ki.

Göz atabileceğiniz daha fazla içerik: