Endonezya'daki Kelimutu Dağı'nın zirvesinde göller bulunuyor ve bu göllerin rengi ile sıcaklığı sürekli değişiyor. Peki nasıl?

Kelimutu Dağı, Endonezya'nın Flores adasının merkezindeki Moni kasabasına yakın bir yanardağ. En ilgi çekici özelliklerinden biri de tepesinde sürekli renk değiştiren üç farklı göl olması.

Sahiden, nasıl oluyor da bir yanardağın tepesinde bulunan göller devamlı olarak renk değiştirebiliyor?

Kelimutu, üç volkanik krater gölüne sahip.

Göllerin adları şu şekilde:

Tiwu Ata Bupu (Büyükler Gölü)

Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (Genç Ruhlar Gölü)

Tiwu Ata Polo (Kötü Ruhlar Gölü)

Göllerin suları zaman zaman; mavi, yeşil, kırmızı, kahverengi ve siyah başta olmak üzere farklı renkler arasında gidip geliyor. Sıcaklıkları da değişiyor.

Renk ve sıcaklık değişiminin sebebi ne?

Bilimsel olarak, Kelimutu göllerinin renk ve sıcaklık değişimlerinin volkanik aktiviteler ve göl tabanındaki menfezlerden sıvı akışıyla ilişkili olduğu tespit edildi.

Her gölün sıvısındaki oksidasyon-redüksiyon (oksidasyon: elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime, redüksiyon: bir atomun elektron almasını sağlayan kimyasal tepkime) durumu ve demir ile manganez gibi elementlerin varlığı, renklerin düzenli aralıklarla değişmesine neden oluyor.

Göllerin renkleri birbirinden bağımsız olarak değişiyor.

Oksidasyon-redüksiyon durumu, volkanik gaz akışı ve yağış oranının dengesiyle belirleniyor ve bu süreçlerin yeraltı suyu sistemi tarafından kontrol edildiği düşünülüyor.

Göllerin renkleri birbirinden bağımsız şekilde değişiyor çünkü her biri volkanik aktiviteyle farklı bir bağlantıya sahip.

Ocak ve Kasım 2016 arasında göllerin renkleri altı kez değişti. Değişimlerin öngörülemez olduğuna inanılmasına rağmen bilim insanlarının tahmin modelleri geliştirmek için yeterli veriye sahip olamaması düzenli izleme yapılmamasına sebep oluyor.

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