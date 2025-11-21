Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise PlayStation oyunları indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "PlayStation oyunları" indirimleri.

Black Friday kapsamında Square Enix, Capcom ve EA'in yayıncı olarak başlattığı indirimlerin ardından bugün de Sony cephesi, 2 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam PlayStation oyunları indirimlerinde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 35.99$ (-%40) Stellar Blade 59.99$ 47.99$ (-%20) HELLDIVERS 2 39.99$ 31.99$ (-%20) Lost Soul Aside 59.99$ 40.19$ (-%33) Marvel's Spider-Man 2 59.99$ 47.99$ (-%20) Marvel's Spider-Man Remastered 59.99$ 23.99$ (-%60) Marvel's Spider-Man: Miles Morales 49.99$ 19.99$ (-%60) LEGO Horizon Adventures 39.99$ 19.99$ (-%50) Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar 59.99$ 23.99$ (-%60) Sackboy: Büyük Macera 59.99$ 19.79$ (-%67) Horizon Zero Dawn Remastered 49.99$ 29.99$ (-%40) Horizon Forbidden West Complete Edition 59.99$ 35.99$ (-%40) God of War Ragnarök 49.99$ 39.99$ (-%20) God of War 49.99$ 19.99$ (-%60) The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50) The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 16.49$ (-%67) Returnal 59.99$ 23.99$ (-%60) Days Gone 39.99$ 15.99$ (-%60) Until Dawn 59.99$ 29.99$ (-%50)

Steam PlayStation oyunları indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.