Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "PlayStation oyunları" indirimleri.
Black Friday kapsamında Square Enix, Capcom ve EA'in yayıncı olarak başlattığı indirimlerin ardından bugün de Sony cephesi, 2 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam PlayStation oyunları indirimlerinde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Stellar Blade
|59.99$
|47.99$ (-%20)
|HELLDIVERS 2
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|Lost Soul Aside
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|Marvel's Spider-Man 2
|59.99$
|47.99$ (-%20)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|59.99$
|23.99$ (-%60)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|LEGO Horizon Adventures
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar
|59.99$
|23.99$ (-%60)
|Sackboy: Büyük Macera
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Horizon Zero Dawn Remastered
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Horizon Forbidden West Complete Edition
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|God of War
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|16.49$ (-%67)
|Returnal
|59.99$
|23.99$ (-%60)
|Days Gone
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Until Dawn
|59.99$
|29.99$ (-%50)
Steam PlayStation oyunları indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.