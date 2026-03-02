2.600 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz (Oynamak İçin Bugün Son Gün)

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar yeni oyunlar da açıklandı.
Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 3 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Ne yazık ki süre oldukça kısıtlı. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.
Steam'de bugün ücretsiz olan oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Farmer's Life
|19.99$
|Age of Water
|14.99$
|Hell Let Loose
|23.99$
Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?
- Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
- Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
- Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.