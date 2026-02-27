Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[27 Şubat-1 Mart] Toplam Değeri 5 Bin TL'yi Aşan 6 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[27 Şubat-1 Mart] Toplam Değeri 5 Bin TL'yi Aşan 6 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 27 Şubat-1 Mart tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 5 bin TL’yi aşan 6 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Anno 117: Pax Romana 2.059 TL
Atari 50: The Anniversary Celebration 1.352,75 TL
STUFFED 80,50 TL
Moving Out 2 349 TL
Marathon Server Slam Ücretsiz
The Sinking City Remastered 1.150 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

Xbox'ta En Çok Oynanan ve En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu Xbox'ta En Çok Oynanan ve En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu
Microsoft, Game Pass'te Büyük Bir Değişiklik Daha Yapmaya Hazırlanıyor (Oyuncular Üzülebilir) Microsoft, Game Pass'te Büyük Bir Değişiklik Daha Yapmaya Hazırlanıyor (Oyuncular Üzülebilir)
Xbox Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Mart ayında PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Mart ayında PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Google'dan Yapay Zekâ Kullanmaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ Kullanacak Yapay Zekâ!

Google'dan Yapay Zekâ Kullanmaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ Kullanacak Yapay Zekâ!

PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" İndirimi Başladı: İşte Fiyatı Düşen Oyunlar

PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" İndirimi Başladı: İşte Fiyatı Düşen Oyunlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com