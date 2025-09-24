Tümü Webekno
Riot Games'in Yeni Dövüş Oyunu 2XKO'nun Erken Erişim Tarihi Açıklandı (Çok Beklemeyeceğiz)

Riot Games'in merakla beklenen yeni dövüş oyunu 2XKO'nun erken erişim tarihi nihayet belli oldu.

Riot Games, League of Legends evreninde geçen yeni dövüş oyunu 2XKO için beklenen haberi verdi. Ücretsiz ve 2’ye 2 dövüş mantığına sahip oyun, 7 Ekim’de PC’de erken erişime açılacak. Henüz konsol sürümleri için net bir tarih açıklanmasa da oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’e de geleceği doğrulanmış durumda.

Oyunun çıkışıyla birlikte “Sezon 0” da başlayacak. Riot Games, önümüzdeki yıl boyunca toplam beş sezon planlıyor ve her sezonda yeni bir şampiyon oyuna eklenecek. Sezon 0’a özel bir karakterin daha çok yakında duyurulacağı da açıklandı.

2XKO, 7 Ekim'de erken erişime açılıyor

Erken erişimle çıkacak sürüm, karakterlerin yeteneklerini öğrenmeyi kolaylaştıracak kombo denemeleri, tam sezon içeriği ve daha fazlasını barındıracak. Oyunun ilerleyen dönemlerinde battle pass, dereceli sistem ve topluluk geri bildirimlerine göre yapılacak denge ayarlamaları da eklenerek 2XKO’nun gelişimi sürdürülecek.

League of Legends dünyasında yeni bir kapı aralayacak 2XKO, erken erişime özel sürprizleriyle Riot oyunlarını sevenlerin radarına çoktan girmiş durumda. Konsol oyuncuları içinse bekleyiş biraz daha sürecek gibi.

