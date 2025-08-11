Oyuncuların yıllardır istediği şeylerden biri olan WASD desteği, gelecek güncellemelerle birlikte League of Legends'e ekleniyor.

Aylarca süren söylentiler sonunda gerçek oldu. Riot Games, League of Legends’a WASD kontrollerini ekliyor.

Riot Games bu özelliği yeni geliştirici günlüğünde duyurdu. Yeni kontrol şeması önce test sunucusu PBE’ye gelecek ve birkaç yama boyunca orada kalacak. Böylece ekip, geleneksel tıklama-kontrol sistemi ile WASD arasındaki farkı inceleyebilecek.

WASD ile "kite" atmak daha kolay

Riot Games'in açıklamasına göre WASD bugün birçok PC oyununun standart kontrol şekli. Özellikle farklı oyunlardan gelen yeni oyuncular, League of Legends'a başladığında doğal olarak parmaklarını WASD’ye koyuyor. Bu yüzden ekip, alternatif kontrol şemasıyla oyunun daha sezgisel olacağına inanıyor.

Ama işin bir de denge tarafı var. Riot Games, WASD ile “kiting” yani saldırı yaparken geri çekilme hareketinin daha kolay olduğunu fark ettiğini söylüyor. Yani bir kontrol sistemi diğerinden belirgin şekilde kolaysa, eski oyuncular dezavantajlı duruma düşebilir.

Tam da bu sebeple ekip, iki kontrol yöntemi arasındaki farkı kapatmak için denge ayarları yapmayı planlıyor. Tam olarak oyunun nasıl değişeceğini ise zaman gösterecek.

Peki siz League of Legends'i WASD ile oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.