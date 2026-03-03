Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

[3-9 Mart] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Bu Fırsatlar Kaçmaz)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Quarantine Zone: The Last Check 9.99$ 7.99$ (-%20)
Geometry Dash 2.99$ 1.49$ (-%50)
City Car Driving 12.49$ 1.49$ (-%88)
Pacify 2.99$ 2.09$ (-%30)
Age of History II 3.49$ 2.44$ (-%30)
MULLET MADJACK 10.49$ 7.34$ (-%30)
Hatred 4.59$ 1.37$ (-%70)
Alchemist Simulator 12.99$ 3.24$ (-%75)
Strange Antiquities 9.29$ 6.96$ (-%25)
Strange Horticulture 8.49$ 3.39$ (-%60)
The Crust 11.99$ 8.99$ (-%25)
Underspace 10.49$ 6.29$ (-%40)
Legion Gold 5.79$ 0.59$ (-%90)
Nuclear Nightmare 3.99$ 0.79$ (-%80)
Nobody Saves the World 12.49$ 3.74$ (-%70)
MotoGP 22 29.99$ 4.49$ (-%85)
Spartan 5.79$ 2.89$ (-%50)
Y. Village - The Visitors 2.34$ 1.75$ (-%25)
Apartment No 129 3.99$ 3.19$ (-%20)
You Will Die Here Tonight 10.49$ 2.62$ (-%75)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

