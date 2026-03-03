[3-9 Mart] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Bu Fırsatlar Kaçmaz)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Quarantine Zone: The Last Check
|9.99$
|7.99$ (-%20)
|Geometry Dash
|2.99$
|1.49$ (-%50)
|City Car Driving
|12.49$
|1.49$ (-%88)
|Pacify
|2.99$
|2.09$ (-%30)
|Age of History II
|3.49$
|2.44$ (-%30)
|MULLET MADJACK
|10.49$
|7.34$ (-%30)
|Hatred
|4.59$
|1.37$ (-%70)
|Alchemist Simulator
|12.99$
|3.24$ (-%75)
|Strange Antiquities
|9.29$
|6.96$ (-%25)
|Strange Horticulture
|8.49$
|3.39$ (-%60)
|The Crust
|11.99$
|8.99$ (-%25)
|Underspace
|10.49$
|6.29$ (-%40)
|Legion Gold
|5.79$
|0.59$ (-%90)
|Nuclear Nightmare
|3.99$
|0.79$ (-%80)
|Nobody Saves the World
|12.49$
|3.74$ (-%70)
|MotoGP 22
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|Spartan
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Y. Village - The Visitors
|2.34$
|1.75$ (-%25)
|Apartment No 129
|3.99$
|3.19$ (-%20)
|You Will Die Here Tonight
|10.49$
|2.62$ (-%75)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.