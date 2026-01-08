3 Boyutlu Yazıcı Dünyasının Yeni Oyun Kurucusu Tanıtıldı: Karşınızda Palette 300!

CES 2026'da duyurulan yeni bir 3 boyutlu yazıcı, sektörün kurallarını değiştirebilecek gibi görünüyor. Palette 300 isimli cihaz, tek bir baskı sırasında 36 farklı renk ve 12 farklı malzeme kullanabiliyor. İşte detaylar...

AtomForm isimli bir teknoloji şirketi, CES 2026 etkinlikleri kapsamında acayip özelliklere sahip olan bir üç boyutlu yazıcı duyurdu. Palette 300 olarak isimlendirilen ve oyunun kurallarını değiştirme potansiyeline sahip olan yazıcı, önümüzdeki aylarda 3 boyutlu yazıcı sektörünün en çok konuşulan ürünü olacak gibi görünüyor.

Palette 300'ü diğer rakiplerinden ayıran başlıca özelliği, tek bir baskı sırasında 36 farklı rengi ve 12 farklı malzemeyi bir araya getirebiliyor olması. 12 farklı nozzle'a sahip olan yazıcı, buna ek olarak yapay zekâ destekli kameraları ve 50'den fazla sensörü ile baskı sürecini izlemek isteyenler için de benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Karşınızda Palette 300

AtomForm'un yeni 3 boyutlu yazıcısı, 300 × 300 × 300 milimetrelik geniş baskı alanı ile de dikkat çekiyor. Ayrıca bu üç boyutlu yazıcı, 48 dB'nin altındaki gürültü seviyesi ile 3 boyutlu yazıcıların en önemli sorunlarından birini tarihe gömüyor. Otomatik nozzle değiştirme teknolojisi ile filament israfını yüzde 90'a kadar düşüren Palette 300, seri üretim yapacak tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

AtomForm tarafından yapılan açıklamaya göre Palette 300, 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla genel satışa açılacak. İlk aşamada Kickstarter üzerinden satın alınabilecek 3 boyutlu yazıcının fiyatı ise şimdilik belirsiz. Bakalım AtomForm, 3 boyutlu yazıcı sektörünün zirvesine oturabilecek mi...