Birbirinden Güçlü 3 Farklı Nissan GTR, Drag Yarışına Tutuştu

Yarış ve otomobil meraklıları için heyecan verici bir drag yarışı daha. 1600,1000 ve 650 beygirlik üç Nissan GT-R’ın mücadele ettiği yarışta sonuçlar beklentileri karşılarken yapılan modifikasyonlarla yarış pistinin tozunu attıran GT-R’lar için harcanan miktar dudak uçuklatıyor.

Otomobil tutkunlarının nefesini kesecek bir drag yarışıyla daha karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde ünlü YouTube otomobil kanalı Throttle House; Nissan GT-R, BMW M4 xDrive ve Audi RS5 otomobillerini üçlü bir drag yarışında karşı karşıya getirmişti. Beklentilerin dışına çıkmayı başaran bu yarışta Nissan’ı utandırmayan GT-R, şimdi de kendi türüne karşı mücadele ediyor. Birbirinden iddialı ve güçlü üç GT-R’ın kafa kafaya geldiği bu yarışta her otomobil adeta baştan yaratılmış gibi. Araçların kendi içindeki farklarına göz atmadan önce standart bir GT-R modelinin özelliklerine bakalım.

‘Godzilla’ lakabıyla tanınan Nissan GT-R modelinin otomobil meraklıları için pek de tanıtılmaya ihtiyacı yok aslında. 0’dan 100 KM’ye 2.9 saniyede ulaşan yarış makinesi, 633 Nm tork ve 565 beygir gücüne sahip. Drag yarışında kullanılan üç farklı GT-R ise 1600, 1000 ve 650 beygirlik güce sahip. Peki bu araçlarda neler değişti ve toplam maliyet ne oldu? Gelin bir de bunlara göz atalım.

Toplamda 135.000 sterlinden fazla para (1.775.052 TL) harcandı:

Turuncu rengiyle yarışa çıkan GT-R, 3.8 litrelik V6’nın 4.1 litre V6 ile değiştirilmesiyle ve motorda yapılan değişikliklerle birlikte 1630 Nm ve 1600 beygir gücünde bir canavara dönüştü. Bu canavarı oluşturmak için harcanan miktarsa 100 bin sterlin.

Yarışta turuncu GT-R'ın hemen yanında yer alan GT-R’a eklenen hibrit turbo ve vites kutusuna yapılan eklemelerle birlikte 1,150 Nm ve 1000 beygirlik güce ulaştı. Bu değişikliklerin maliyetiyse 35 bin sterlin.

Yarışın en az beygir gücüne sahip GT-R’ın motor kontrol ünitesindeki değişikliklerle birlikte standart gücüne yaklaşık 100 beygir gücü daha eklendi. Yarışın en sade otomobili, 650 beygirlik azımsanmayacak bir güce sahip.

İşte GT-R’ların kapıştığı o yarışın videosu: