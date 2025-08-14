Gelişen enerji teknolojileri, insansız hava araçlarının kullanım alanlarını ve uçuş sürelerini yeniden tanımlıyor. Özellikle fosil yakıta ihtiyaç duymadan çalışabilen sistemler, hem çevresel hem de operasyonel açıdan avantaj sağlıyor. Bu alandaki son örneklerden biri ise güneş enerjisiyle çalışan Skydweller isimli drone oldu.

ABD merkezli havacılık girişimi Skydweller Aero, yalnızca güneş enerjisiyle çalışan ve hiç iniş yapmadan 74 saat boyunca havada kalabilen insansız hava aracını test etti. Geniş kanat açıklığına sahip bu drone, elektrikli yapısıyla yakıt ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.

ABD Donanması’nın ilgisini çeken bu drone, Latin Amerika ve çevresindeki sularda kullanılmak üzere test edildi. Skydweller, üzerinde yer alan sensörlerle kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerin tespitinde kullanılabilir. Güneş panelleri sayesinde gün boyu enerji üretebilen araç, bu enerjiyi gece uçuşları için bataryalara depoluyor. Böylece kesintisiz uçuş mümkün hale geliyor.

74 saatlik uçuş süresiyle geleneksel drone'ları geride bıraktı

Skydweller’ın en dikkat çekici yanı, yakıtla çalışan geleneksel drone’lara kıyasla çok daha uzun süre havada kalabilmesi. Örneğin, 40 metrelik kanat açıklığına sahip Global Hawk drone’u yaklaşık 30 saatlik uçuş süresi sunarken, Skydweller 74 saatlik kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu fark, doğrudan elektrikli sistem ve güneş enerjisi kullanımından kaynaklanıyor.

Askerî kullanımın dışında, Skydweller’ın ticari potansiyeli de bulunuyor. Uzun süreli uçuş yapabilme özelliği, bilimsel veri toplama veya internet erişimi sağlama gibi alanlarda değerlendirilebilir. Uydu kullanımına alternatif olarak alçak irtifada sabit durarak internet hizmeti sunabilecek bir altyapı olarak da öne çıkıyor.