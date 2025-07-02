DJI, zorlu şartlarda görev yapabilen ve tam 80 kiloya kadar yük taşıyabilen yeni kargo dronu FlyCart 100’ü tanıttı. Gelişmiş sensörlerle donatılan bu model, vinç sistemi ve sadece birkaç dakikada şarj olabilen bataryasıyla profesyonel taşımacılık ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Şimdilik sadece Çin'de satışta olan FlyCart 100’ün, yakın zamanda global pazarda da yerini alması bekleniyor.

DJI, profesyonel kullanıma yönelik geliştirdiği yeni kargo dronu FlyCart 100’ü duyurdu. Zorlu hava koşullarına dayanıklı yapısıyla dikkat çeken drone, özellikle acil durumlarda veya ulaşılması güç bölgelere malzeme taşınması için tasarlandı.

Çin merkezli teknoloji şirketi DJI’nin yeni modeli FlyCart 100, 80 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu yükle birlikte 6 kilometreye kadar menzil sunan drone, taşıma kapasitesi düşürüldüğünde menzili 12 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Model, -20 ile 40 derece arasında çalışabiliyor ve 6.000 metre yüksekliğe kadar görev yapabiliyor.

DJI FlyCart 100 özellikleri

FlyCart 100'de LiDAR sensörü, balıkgözü kameralar, milimetre dalga radarı ve gece görüş aydınlatmaları gibi gelişmiş sistemler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde drone çevresini tam anlamıyla algılayabiliyor ve engellerden kaçınabiliyor. Yük taşıma işlemi 70 litrelik bir kutuyla yapılabildiği gibi, vinçli sistemle de gerçekleştirilebiliyor. Cihazda acil durumlar için entegre bir paraşüt de yer alıyor.

Drone’un bataryası yalnızca 9 dakikada şarj edilebiliyor ve düşük sıcaklıklarda kendi kendini ısıtabiliyor. DJI’ye göre batarya ömrü yaklaşık 1.500 şarj döngüsüne kadar çıkıyor.

FlyCart 100, şu anda yalnızca Çin’de yaklaşık 12.400 dolar fiyat etiketiyle satışta. Küresel pazara ne zaman sunulacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak önceki modellerin global dağıtımı dikkate alındığında, FlyCart 100’ün de yakında diğer ülkelerde satışa çıkması bekleniyor.