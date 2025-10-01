3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

Apple'ın çıkardığı 3 kameralı ilk iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max her ne kadar günümüzde bile fazlasıyla yaygın olsa da Apple tarafından "külüstür" kategorisine alındı.

Apple, her yıl yeni serilerini satışa sunduğunda yaptığı gibi bu yıl da eski modellerinden birini "külüstür" ilan etti. Şirket bugün itibarıyla iPhone 11 Pro Max’i ve Apple Watch Series 3’ü resmî olarak "külüstür" ürünler kategorisine aldı.

Apple'ın bu kararı, cihazların piyasaya çıkışından yıllar sonra Apple tarafından artık düzenli olarak satışta bulunmadığı anlamına geliyor. İlginç bir şekilde iPhone 11 Pro modeli listeye dâhil edilmiş değil, bu da Apple’ın belirli bölgelerde cihazı daha uzun süre satışta tutacağının göstergesi.

iPhone 11 Pro Max artık "külüstür" kategorisine alındı

Her ne kadar artık "külüstür" kategorisinde yer alsa da iPhone 11 Pro Max hâlâ en güncel iOS 26 sürümünü destekliyor. Apple Watch Series 3 ise 2017’de piyasaya sürülmesine rağmen, tam beş yıl boyunca uygun fiyatlı bir seçenek olarak satışta kalmış ve 2022’ye kadar raflarda yerini almıştı.

Teknik olarak Apple, ürünlerini piyasadan çektikten beş yıl sonra "külüstür" kategorisine alıyor. Bu statüdeki cihazlar için Apple ve yetkili servis sağlayıcıları, yalnızca parça bulunabildiği sürece onarım hizmeti sunabiliyor. Yani iPhone 11 Pro Max kullanıcısıysanız, resmî servis açısından artık destek almanız çok daha zor olabilir.