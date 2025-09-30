Amerika'nın BTK'sı, Yanlışlıkla Apple'ın Gizli iPhone Belgelerini Yayımladı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Apple'ın iPhone 16e modelinin teknik çizimlerinden üretim şemalarına kadar pek çok veriyi içeren belgeyi yanlışlıkla herkese açık hâle getirdi.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Apple’ın gizli kalmasını talep ettiği iPhone 16e’ye ait teknik çizimleri yanlışlıkla kamuya açık hâle getirdi. 163 sayfalık dosyada, cihazın elektrik şemaları ve üretim sürecine dair detaylı bilgiler yer alıyor.

Apple, daha önce FCC’ye gönderdiği yazıda bu tür belgelerin rakiplere avantaj sağlayabileceğini vurgulamış ve “gizli ve ticari sır” içerdiği gerekçesiyle süresiz olarak gizli tutulmasını istemişti. Şirket, cihazdaki anten konumları, teknik açıklamalar ve yazılım güvenlik detayları gibi bilgilerin rakip üreticilerin eline geçmesinden endişe ediyordu.

Apple zararının karşılanmasını isteyebilir

Her ne kadar bu şemaların tüketiciler için doğrudan bir anlamı olmasa da Apple’ın rakipleri açısından değerli bir kaynak olduğu düşünülüyor. Normalde bir şirketin ürünlerini söküp inceleyerek benzer bilgiler elde etmesi mümkün olsa da Apple’ın kendi şemaları, bu süreci çok daha kolay ve hatasız hâle getiriyor.

FCC’den henüz resmî bir açıklama gelmiş değil ancak uzmanlara göre bu durum büyük ihtimalle veri tabanındaki bir ayardan kaynaklanan basit bir hata. Yine de dosyalar internet ortamına yayıldığı için geri çekilmesi, Apple’ın yaşayabileceği potansiyel zararı telafi etmeye yetmeyecek gibi görünüyor.