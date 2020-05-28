Yeni Bir 3. Nesil iPhone Touch Prototipi Ortaya Çıktı

Henüz iPhone'ların adı bile yokken Apple, iPod modelleriyle dünya çapında popüler bir teknoloji şirketi olmayı başarmıştı. Şimdi ortaya çıkan bir üçüncü nesil iPod touch prototipi, Apple’ın üçüncü nesil iPod touch'ta cihaza kamera eklemeyi planladığını gösteriyor.

Apple, geliştirdiği birçok ürünle teknoloji dünyasının önemli şirketlerinden biri olmayı başardı. Apple’ın bu büyük başarısında payı oldukça büyük olan ürünlerinden biri de iPod. Özellikle iPod touch'lar, teknolojileri ile hem medya çalar teknolojisini hem de müzik endüstrisini başka bir boyuta taşımıştı.

Birinci nesil iPod touch'ın ardından Apple, arka arkaya yeni nesil iPod touch'lar piyasaya sürmeye devam etti. Her nesilinde yeni özellikler kazanan iPod touch'ların 3. nesline ait bir prototip, Apple’ın sunduğundan daha fazlasını denediğini gösteriyor.

Apple’ın prototiplerini toplayan bir geliştirici olan Giulio Zompetti, koleksiyonunda yer alan üçüncü nesil iPod touch prototipinin fotoğrafını dün Twitter’da paylaştı. Zompetti’nin paylaştığı üçüncü nesil iPod touch prototipinin arka kısmında nihai sürümde olmayan bir kamera görülüyor.

Apple, bugüne kadar piyasaya sürdüğü hiçbir cihazının arka kısmında ortalanmış bir kamera kullanmadı. Ancak Zompetti’nin yayınladığı prototip fotoğrafı, teknoloji devinin ortada yer alan kamerayı hiçbir zaman tercih etmemiş olmasına rağmen prototip cihazlarda denediğini ortaya koyuyor.

iPod touch prototipinin ortaya çıkardığı bir diğer şey ise Apple’ın iPod touch'larda bilinenden daha eski bir dönemde kameraları denemeye başladığı. Apple'ın kameralı ilk iPod Touch modeli 2010 yılında tanıtılan 4. nesil iPod Touch'tı. Ancak fotoğrafları yayınlanan prototip, Apple'ın bundan çok önce kamera denemelerine başladığını gösteriyor.

Üçüncü nesil iPod touch'ın yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 11 yıl geçti. Artık çok az insanın kullanmaya devam ettiği medya çaların prototipi, Apple’ın ürün gelişim süreçleri hakkında da küçük bir bilgi görseli olmuş oldu.