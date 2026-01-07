[30 Aralık-6 Ocak] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 30 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta uzun bir hafta sonra tekrardan zirveyi ele geçiren ARC Raiders yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (30 Aralık-6 Ocak)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim ARC Raiders 39.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Battlefield 6 69.99$ 48.99$ (-%30) Red Dead Redemption 2 59.99$ - Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ - Rust 18.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ - Baldur's Gate 3 34.99$ - ELDEN RING 39.99$ - Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ - Forza Horizon 5 32.78$ - Sons Of The Forest 14.99$ - RV There Yet? 4.49$ - Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.