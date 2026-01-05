Tümü Webekno
30 Saniyede Sağlık Analizi Yapabilen Yapay Zekâ Destekli Ayna Tanıtıldı

Neuralogics isimli firma, Longevity Mirror isimli bir yapay zekâ destekli ayna tanıttı. Bu ayna, sadece 30 saniyede sağlık analizinizi yapabiliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte dünya çapından teknoloji şirketlerinin yepyeni ürün ve teknolojilerini bizlerle buluşturduğunu göreceğiz. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de çok ilginç bilim kurgu filmlerini aratmayan ürünler karşımıza çıkacak.

Bunlardan biri de Kanada merkezli Neuralogics isimli firma tarafından geliştirilen “Longevity Mirror” isimli akıllı ayna. Bu ayna, çok kısa sürede kullanıcının sağlık analizini yapabilmesiyle öne çıkıyor.

30 saniyede sizi analiz edip sağlığınız hakkında bilglier sunuyor

miro1

Longevity Mirror, 30 saniye gibi çok kısa bir sürede karşısındaki kişinin sağlık analizini yapabiliyor. Analiz sonucunda ise metabolizma puanı, uzun ömür puanı, yaşlanma puanı ve yaşam puanı dahil olmak üzere toplamda 6 farklı kategoride verileri size sunabiliyor.

Nasıl çalıştığından da bahsedelim. Cihazda yapay zekâ teknolojileri yer alıyor. 30 saniyelik yüz videosu üzerinden kan akışı gibi konuları yapay zekânın yardımıyla analiz edebiliyor. Bu kadar kısa sürede de sağlık durumu, hastalık riski gibi konularda bilgi sağlayabiliyor. Kalp damar hastalıkları, diyabet, ruhsal hastalıklar ve diğer rahatsızlıkların gelişme olasılığını ölçebiliyor.

miro2

Longevity Mirror hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazın diğer detayları henüz açıklanmadı. Ürün, CES 2026 boyunca fuar ziyaretçileri tarafından deneyimlenebilecek.

Yapay Zeka CES

