LG, Evinizde Çamaşırlarınızı Katlayıp Size Yemek Yapacak Ev Robotu CLOiD'i Duyurdu

LG, CES 2026 kapsamında CLOiD ismi verilen ev robotu duyurdu. Bu robot, ev işlerini sizin yerinize yapabiliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde resmen gerçekleştirilecek. Etkinlikte dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinin yeni ürün ve teknolojiler tanıtacağını göreceğiz. Tabii ki bu firmalardan biri de LG olacak.

LG, CES öncesinde duyurlarına başladı bile. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda bir ev robotu da göreceğimiz duyuruldu. CES’te sergilenecek olan bu robota, “CLOiD” ismi verilecek. Bazı özellikleri ve şirketin ev robotları konusundaki vizyonu da paylaşıldı.

Çamaşır katlamadan yemek yapmaya kadar birçok ev işine yardımcı olabilecek.

Şirket, CLOiD’in tüm teknik detaylarını açıklamasa da bazı özelliklerini paylaştı. Robot, CES’te tam olarak sergilenirken tüm detayları göreceğiz. Basitçe anlatacak olursak CLOiD robotu, insanların ev işleri yapmasının önüne geçmek için tasarlanan bir ev robotu olacak. Yani evinizde sizin yerinize iş yapacak.

CLOiD ev robotu; buzdolabından süt alabilecek, fırına yiyecek bir şeyler atıp size yemek hazırlayabilecek, ve hatta çamaşırlarınızı güzelce katlayabilecek. Robotun tatlı bir görüntüsü var. Gövdesi eğilip bükülebilen ve yedi hareket derecesine sahip iki tam eklemli kolla geldiğini de görebiliyoruz.

Baş kısmı ve tutma kolu hariç LG’nin önceki yıllarda tanıttığı Q9 robotunu andırdığını söylemek mümkün. Cihaz, konuşarak iletişim kurabilecek ve aynı zamanda yüz ifadelerine de sahip olacak. En önemli noktalarından biri ise akıllı ev cihazlarınızla entegre olabilme yeteneği. Yani evinizdeki televizyonlar gibi diğer LG ürünleriyle sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

LG’nin CLOiD ev robotuyla ilgili paylaşabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde robot, CES kapsamında sergilenecek. O zaman tüm özellikleri, muhtemel çıkış tarihi ve diğer konular hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.