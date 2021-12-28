3000 Yıllık Mumya, Dijital Olarak İlk Kez Açıldı

I. Amenhotep isimli Mısır firavununun M.Ö. 11. yüzyıla ait lahiti ilk kez açıldı. 3000 yıllık bekleyişin ardından bilgisayarlı tomografi ile görüntülenen lahit, firavunla ilgili önemli bilgileri açığa çıkardı. Peki bulunan hemen her mumyanın içi açılırken, I. Amenhotep'in mumyası neden bugüne kadar hiç açılmamıştı?

Antik Mısır Medeniyeti, insanlık tarihinin en merak edilen dönemlerinden bir tanesidir. Firavunlar, bugün bile sırrı çözülemeyen yapılar ve mumyalar, bilim dünyasını her zaman heyecanlandırır. Hatta arkeologlar, bugüne kadar buldukları her mumya üzerinde detaylı çalışmalar yaparak firavunların sırlarını ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Ancak bir mumya vardı ki M.Ö. 11. yüzyıla ait olmasına rağmen hiçbir zaman açılmamıştı. İşte o mumya, 3000 yıllık bekleyişinin ardından nihayet açıldı. Ancak bu açma işlemi, pek de alıştığımız türden değildi.

Söz konusu mumyanın sahibi, I. Amenhotep isimli firavundu. M.Ö. 1526'dan M.Ö. 1506'ya kadar hükümdarlık süren firavun, ölümünden sonra görülmemiş bir şekilde mumyalanmıştı. Uzmanlar, ilk kez 1881 yılında keşfedilen lahitin güzelliğinden çok etkilenmiş, bir daha orijinali gibi kapatamayacakları için de hiç dokunmamışlardı. Üstelik bu mezar, büyük bir yağmaya da maruz kalmamıştı. I. Amenhotep ile ilgili meraklarına daha fazla dayanamayan bilim insanları, bilgisayarlı tomografi yöntemini kullanarak lahitin içini açmayı(!) başardılar.

Lahit, M.Ö. 11. yüzyıldan beri işte böyle duruyor

Kahire Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sahar Saleem isimli bilim insanının liderliğinde sürdürülen görüntüleme çalışmaları, I. Amenhotep'in gizemli tarihi ilgili de bilgilere ulaşılmasını sağladı. Örneğin bu firavun, öldüğünde yalnızca 35 yaşındaydı ve 169 cm de boya sahipti. Yapılan incelemelerde firavunun güzel dişlere sahip olduğu ve sünnet edildiği de ortaya çıkarıldı. Peki bilgisayarlı tomografi ile görüntülenen firavun nasıl görünüyordu?

İşte I. Amenhotep'in bilgisayarlı tomografi ile elde edilen görüntüsü

Sahar Saleem tarafından yapılan açıklamalara göre I. Amenhotep, babasına benzeyen bir fiziğe sahipti. Dar bir çeneye ve dar bir burna sahip olan firavunun saçları ise kıvırcıktı. Ayrıca bu firavun, herhangi bir hastalık nedeniyle ölmemişti. Bilim insanları, vücut bütünlüğünde hastalık kaynaklı bir iz bulunamadığını söylediler. Ölümünden sonra onu mumyalayan kişiler, I. Amenhotep'in bağırsaklarını çıkarmışlardı.

I. Amenhotep'in kafatası böyle görünüyor

I. Amenhotep, hakkında pek bir bilgiye ulaşılmamış olsa da Mısırlılar için önemli bir isimdi. Zira bu firavun, başarılı bir Libya seferi gerçekleştirmiş ve hanedanlığı için de önemli çalışmalar yapmıştı. Hatta Mısırlılar, I. Amenhotep'in ilahi güçlere sahip olduğunu düşünüyordu. İşte bu durum, I. Amenhotep'i ölümünden sonra da değerli kıldı. Ölümünden hemen sonra birkaç kez yağmalanan mezar, dönemin yetkilileri tarafından tamamen onarıldı ve orijinal haline getirildi. Sonraki dönemde de büyük bir özenle korunan mumya, yapılan son çalışmalar ile remen görüntülenmiş oldu...