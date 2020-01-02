360 Derece Ekranı Olan iPhone 12 Konsept Tasarım Videosu

Apple'ın 2020 yılının sonlarında duyurması beklenen yeni iPhone modeli için bir konsept tasarım hazırlandı. Xiaomi'nin kısa bir süre önce duyurulan Mi Mix Alpha modelinden esinlenilerek hazırlanan konsept tasarım, 360 derece ekrana sahip olan bir iPhone gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geride bıraktığımız 2019 yılının sonlarında, iPhone 11 serisini tüketicilerle buluşturdu. Ancak ortaya çıkan pek çok rapor ve teknik eleştirmen yorumu, tüketicilerin iPhone 11'leri unutup, iPhone 12'yi beklemeleri gerektiğini ortaya koydu. Ayrıca sık sık iPhone 12'nin nasıl görüneceğine dair tasarım detayları ve konseptler de ortaya çıktı.

Bugüne dek ortaya çıkan rapor ve söylentiler, iPhone 12 serisinin iPhone 4 ve iPhone 5'ten esinleneceğini yani daha keskin köşelere sahip olacağını gösteriyordu. Bu söylentiler, tüm teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı çünkü özellikle iPhone 5 serisi, piyasaya sürüldüğü dönemlerde büyük ses getirmiş, tüketicilerden tam not almayı başarmıştı. Peki Apple, 2020 yılında tüm alışılmışların dışına çıkmak isterse ortaya nasıl bir tasarım çıkar?

2019 yılında en çok konuştuğumuz akıllı telefonlardan bir tanesi, Çinli teknoloji devi Xiaomi'ye aitti. Şirket, birkaç ay önce duyurduğu her tarafı ekranla kaplı olan Mi Mix Alpha modeliyle tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış, bu modeliyle büyük ses getirmişti. Şimdiyse hazırladığı konsept tasarım videolarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran "ConceptsiPhone" isimli bir YouTube kanalı, tıpkı Mi Mix Alpha'ya benzer bir iPhone 12 tasarımı geliştirdi.

ConceptsiPhone'un iPhone 12 için hazırladığı yeni konsept tasarım, 360 derece ekrana sahip olan bir iPhone modelini gözler önüne seriyor. Az sonra sizlerle paylaşacağımız videoda inceleyebileceğiniz 360 derece ekranlı iPhone, sadece üst ve alt köşelerinde bulunan ince çerçevelere sahip. Bunun haricinde kalan her yer -ki buna Apple'ın ikonikleşen logo tasarımı da dahil- ekran içerisine alınmış durumda.

İşte 360 derece ekranı bulunan o iPhone tasarımı

Bugüne dek ortaya çıkan söylentiler, Apple'ın 2020 yılında rakipleriyse arasındaki farkı kapatacağını ve sektörde yine söz sahibi olacağını gösteriyordu. Ayrıca Apple'ın, 2016 yılından beri akıllı telefon sektöründe kan kaybettiği de su götürmez bir gerçek. Hal böyle olunca da Apple, 2020 yılını çok iyi değerlendirmek zorundaymış gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günler, Apple için neler getirecek.

360 derece ekranlı iPhone konseptini gösteren video