Rapor: Apple 2020'de Akıllı Telefon Sektörüne Hükmedecek

Apple, son birkaç yıldır akıllı telefon sektöründe kan kaybediyor. Ancak görünen o ki ABD merkezli teknoloji devi, 2020 yılında akıllı telefon sektörüne hükmedecek. Mali raporlar ve istatistikler, Apple'ın uygun fiyat politikasının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

Akıllı telefon sektörünün ne kadar büyük bir rekabet içerisinde olduğu, teknoloji tutkunu herkesin bildiği bir gerçek. Teknoloji üreticileri, sektörde kendilerine yer bulabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Özellikle de Android işletim sistemli akıllı telefon üreten şirketler, sektörde kalıcı olabilme konusunda daha da zorlanıyorlar. Üstelik Apple cephesinde de işler, son birkaç yıldır iyiye gitmiyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen iPhone'lar, 2016 yılından beri kan kaybediyor. Tüketiciler, iPhone modellerinden yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Hatta mali raporlara göre Apple, 2016 yılındaki düşüşten sonra hala kendisini toplayabilmiş durumda değil. Çünkü şirketin 2019 yılındaki iPhone sevkiyatları bile yeterli miktarda değildi. Ancak görünen o ki 2020, Apple'ın yılı olacak ve yeni iPhone'lar sektöre hükmedecek.

iPhone XR ve iPhone 11, Apple'ın yüzünü güldürdü

Counterpoint Research isimli bir araştırma şirketi, yaptığı araştırmalar sonucunda iPhone XR'ın dünya çapında en çok satan telefon olduğunu açıkladı. 2019 yılının son çeyreğine baktığımızda iPhone XR, küresel akıllı telefon pazarının yüzde 3'üne tek başına hakim olarak en çok tercih edilen model oldu.

Elbette iPhone XR'ın bu denli başarılı olmasının bazı nedenleri var. Bu nedenlerin en başındaysa Apple'ın, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yaptığı indirimler geliyor. Apple'ın iPhone XR'ı daha erişilebilir kılma stratejisi, Android kullanıcılarının bile iPhone XR'ı tercih etmesine yardımcı oldu. Şirket, 2019'un son çeyreğinde Hindistan'daki premium telefon pazarının yüzde 51'ine hakim olmayı başardı.

Agresif fiyat politikası, iPhone satışlarını artırıyor

Apple, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde uyguladığı bu stratejiyi, iPhone 11 serisinde de devam ettiriyor. Yine Counterpoint Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre iPhone 11 serisi, piyasaya sürüldükten sadece 2 hafta sonra küresel akıllı telefon pazarının yüzde 1.6'sını ele geçirmeyi başardı. Bu istatistik, Apple'ın 2020 yılında akıllı telefon pazarına hükmedeceğinin açık bir göstergesi.

Analistlere göre Apple'ın uygun fiyat politikası, şirkete iyi bir ivme kazandırdı. Bu ivme, şirketin birkaç yıl sonra ilk kez yarınlara umutlu bakmasını sağlıyor ve Apple, bu durumu tüm hızıyla sürdürmek istiyor. Hal böyle olunca da Apple, iPhone 11 serisi için herhangi bir fiyat değişikliği yapmak istemiyor. Yani iPhone 11 serisinin fiyatları bu doğrultuda devam ettikçe Apple, yeni telefonlarını peynir ekmek gibi satmaya devam edecek.

2020 yılının akıllı telefon sektörü için daha zor geçeceğini açıkça söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşmakta olan 5G bağlantı teknolojisi, akıllı telefon üreticilerinin bu teknolojiye yönelmelerine neden oluyor. Üstelik ortaya çıkan raporlar, Apple'ın 2020 model iPhone modellerinde 5G desteğini kullanacağını söylüyor. Yani Apple, bir süredir gerisinde kaldığı sektörle arasındaki farkı, 2020 yılında kapatabilir.

Eğer Apple, uzun bir süre sonra yeniden elde ettiği ivmeyi kaybetmek istemiyorsa, akıllı telefonlarının fiyatını uygun tutmaya devam etmek ve 5G desteğini tüketicilere sunmak zorunda gibi görünüyor. Apple'ın 2020 yılında akıllı telefon sektörünü zorlayacak olmasının temel nedenlerinden bir tanesi de, şu ana kadar bahsettiğimiz her şeyin Apple tarafından da net olarak biliniyor olması.