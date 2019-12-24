Dünyanın 3D Yazıcıyla 'Yazdırılan' En Büyük Evi

İnşaat şirketi Apis Cor, Dubai'de 3 boyutlu yazıcıyla yazdırılan dünyanın en büyük evini inşa etti. 9,5 metrelik boyu ve 640 metrekarelik zemin alanıyla dikkat çeken bina, Dubai Belediyesi için inşa edildi.

Dubai'de 640 metrekarelik bir alanda 9,5 metre yüksekliğe ulaşan bir bina yapıldı. "Bu binayı özel kılan ne?" derseniz ancak bu bina, robotik inşaat şirketi Apis Cor tarafından inşa edilen ve 3 boyutlu yazıcıyla yazdırılan dünyanın en büyük evi.

Dubai Belediyesi için inşa edilen yapı iki katlı. Şirket, yazıcının içinden geçebilmesi için alçıdan yapılma bir materyal üretti. Teknolojinin rutubetsiz ve sıcaklık kontrolünün olmadığı zor koşullarda da işe yaradığını göstermek için baskı işi açık havada yapıldı.

3D yazıcı, vinçlerle hareket ettirildi:

Apis Cor'un 3 boyutlu yazıcısını inşaat şantiyesinde hareket ettirmek için vinç kullanıldı. Yazıcı, bu sayede binanın farklı parçalarını inşa edebildi. Bina, geleneksel temeller üzerinde kuruldu ve 3D yazıcı ile basılmış kolon kalıpları beton ve betonarme demiri ile güçlendirildi.

Zemin için hazır döşeme plaklarının kullanıldığı binada duvarlar basıldıktan sonra geleneksel pencereler ve çatılar monte edildi. Apis CEO'su ve kurucusu Nikita Cheniuntai, bu projenin benzersiz bir deneyim sağladığını ve 'paha biçilmez' tecrübenin teknolojiyi ve 3D yazıcının yeni versiyonunu geliştirmeye yardımcı olacağını kaydetti.

2020 yılında Apis Cor 3D yazıcı makinesini ABD eyaletleri Florida, Louisiana ve California'da düşük maliyetli konut inşası için kullanmayı planlıyor. Şirket, NASA tarafından açılan bir yarışmada Mars için yaşam ortamı tasarlıyor.

3D yazıcıyla basılan yapılar hızlı ve düşük maliyetli olarak inşa edilebilir. ABD'deki bir grup mimar, çamur kullanarak 3D yazıcı ile basılmış yapıların prototipini yaratmıştı. İtalyan 3D yazıcı geliştiricisi WASP da topraktan ve tarımsal atıklar kullanılarak bina inşa edecek 3D yazıcı makinesi üzerinde çalışıyor.

Tasarımcı Yves Behar, Latin Amerika'daki düşük gelirli işçiler için dünyanın ilk 3D yazıcıyla yapılmış mahalle inşası üzerinde çalışıyor. Bu yılın başında, 3D yazıcıyla yapılmış dünyanın en uzun köprüsü Şanghay'da yayaların hizmetine açılmıştı.