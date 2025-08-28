Teknoloji dünyasında gözler eylül ayında yapılacak büyük Samsung etkinliğine çevrildi. Şirketin bu etkinlikte hem yeni donanımlar hem de yazılım tarafındaki gelişmeleri sahneye taşıması bekleniyor. Yapay zekâ destekli çözümler ve güncel Galaxy modelleri, etkinliğin en dikkat çekici başlıkları arasında yer alacak. Özellikle Galaxy Tab S11 serisi ve Galaxy S25 FE’nin tanıtılması merakla bekleniyor.

Samsung, 4 Eylül’de düzenleyeceği Galaxy Etkinliği için geri sayıma geçti. Etkinlikte yapay zekâ deneyimlerinin yanı sıra yeni Galaxy cihazlarının da tanıtılması bekleniyor.

Şirket, tanıtılacak ürünlerin isimlerini açıklamasa da “premium AI tabletler” ve “Galaxy S25 serisinin yeni üyesi” ifadeleri dikkat çekti. Bu sözler de akıllara hemen bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy Tab S11 serisi ile Galaxy S25 FE modelini getiriyor.

Hem One UI 8 hem Galaxy AI öne çıkacak

Galaxy Tab S11 serisi ve Galaxy S25 FE, kutudan çıktığı anda Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelecek. S25 FE serideki diğer S25 modellerinden önce bu güncellemeyi almış olacak. Galaxy S25 FE için bir diğer dikkat çekici nokta, yazılım desteği oldu. Android 23’e kadar güncelleme verileceği söyleniyor, diğer S25 modelleri ise Android 22’de kalacak. Kısacası Fan Edition modeli, güncellemeler konusunda serinin önüne geçmiş olacak.

Etkinlikte öne çıkacak konulardan biri de Galaxy AI olacak ama Samsung’un yeni özellikler tanıtıp tanıtmayacağı şimdilik belirsiz. Büyük ihtimalle hâlihazırda kullanılan Galaxy AI özellikleri ön plana çıkarılacak. Zaten One UI 8, Galaxy Z Fold 7’de yayınlandı ve kısa vadede yeni bir büyük AI güncellemesi beklenmiyor. Galaxy Etkinliği 4 Eylül’de yapılacak ve hem Samsung.com hem de şirketin YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.