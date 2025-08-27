Samsung, uzun süredir beklenen ilk XR gözlüğünü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin sanal ve artırılmış gerçekliği bir araya getiren bu yeni cihazı için geri sayım başladı. Tanıtım tarihi yaklaşırken fiyat aralığı ve satış planları da netleşmiş durumda.

Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı ilk XR gözlüğü için artık tarih belli oldu. “Project Moohan” adıyla anılan cihazın eylül ayında yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Aktarılan bilgilere göre XR gözlüğü 29 Eylül’de tanıtılacak ve ilk durağı Güney Kore olacak. Ülkedeki kullanıcılar 13 Ekim’den itibaren ürünü satın alabilecek. Ardından cihazın kademeli bir şekilde globalde satışa sunulması bekleniyor.

Eylül ayında tanıtılacak

Fiyat konusunda gelen bilgilere göre cihazın Güney Kore’de 2,5 milyon ile 4 milyon won arasında satılması bekleniyor. Bu da kabaca 1.790 – 2.865 dolar aralığına denk geliyor. Böylece Samsung'un yeni XR gözlüğünün fiyatı 3.499 dolara çıkan Apple Vision Pro’ya kıyasla çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacak.

Samsung’un ayrıca 2025 yılı içerisinde yaklaşık 100.000 adet XR gözlüğü sevkiyatı yapmayı hedeflediği aktarıldı. Şirketin bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı ise ilerleyen dönemde netleşecek.