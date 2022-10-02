Son yıllarda ulaşım için insanların tercihleri arasında bulunan scooter'lar, yeni markalarla birlikte artık hayatımızın bir parçası oldu. Bize bir yerden bir yere hızlıca gitme imkanı sağlayan bu aletler, nadir olsa da pilleri yüzünden alev alabiliyor. Peki bunun nedeni nedir?

Pandemi döneminden önce ortaya çıkan oluşumlarla birlikte scooter kullanımında ciddi anlamda bir büyüme gerçekleşti. Artık insanlar kısa mesafeli yerlede scooter'ı iyi bir ulaşım aracı olarak görmeye başladı.

Bu ilgiyle birlikte birçok firma, çeşitli scooter türleriyle son kullanıcıya alternatif bir ulaşım aracı verdi. Kısa mesafe için oldukça avantajlı olan bu yeni ulaşım türünü artık her yerde görmek mümkün.

Genel olarak oldukça güvenli bir ulaşım aracı (dengenizi kaybetmezseniz) olan scooter'ların kolay kolay yanması mümkün değildir.

İçinde bulunan güvenlik sistemleri sayesinde scooter, oldukça güvenli bir ulaşım aracıdır. Çok nadir olmakla birlikte bazı durumlarda pilde yaşanan kimyasal sorunlar, scooter'ların yanmasına neden olmaktadır.

Yaşanan yanma olaylarına baktığımız zaman scooter'ların genel olarak ''termal kaçak'' adıyla bilinen olaydan dolayı yandığı gözüküyor. Peki bu termal kaçak nedir?

Hepimiz telefonda uzun saatler geçirdiğimiz zaman veya oyun oynadığımız zaman kapak kısmının ısındığını fark ederiz. Kapak kısmı, telefonu şarj ettiğiniz zamanlarda bile ısınabilir. Bunun sebebi ise pilde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar olarak söylenebilir.

Kullandığımız neredeyse çoğu elektronik cihaz, gücünü lityum iyon pilden almaktadır. Lityum iyon piller, en iyi pil teknoloji olarak gösterilir ve bundan dolayı cihazlar için en iyi pil çözümü olarak öne çıkmaktadır. Bu piller, yüksek enerji yoğunluğuna sahip oldukları için tercih edilir. Fakat en büyük avantajları, aslında en büyük dezavantajlarını da doğurmaktadır.

Fazla yoğunluk en büyük risk!

Bir pil hücresi şarj edildiği zaman, ısıyı emmesinden dolayı bir tepkimeye neden olur. Bu tepkime aynı zamanda da pilin dışına bir ısı yayar. Bu ısıya örnek olarak, telefonu kullanırken ısınmasını söyleyebiliriz. Bu ısı, sistemden (batarya) doğru bir şekilde uzaklaştırılmazsa diğer pillere zarar verebilir ve bundan dolayı sistemde bir patlamaya/yanmaya yol açabilir.

Bu olayın önlenmesi için ısının uygun bir şekilde dağıtılması ve pilin fiziksel olarak iyi bir şekilde izole edilmesi gerekmektedir. Scooter firmaları özellikle günlük olarak insanların kullandığı markalar, bu güvenlik önlemlerini iyi bir şekilde yerine getirdikleri için korkmanız gereken bir durum yok.

Kişisel olarak satın aldığınız scooter'ın güvenliği için ise dışarıdan bir bilgi alabilir, önerilen güvenlik önlemlerini uygulayabilirsiniz.

Kaynaklar: Science ABC, vrtnws